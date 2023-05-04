Citivolt, Avrupa demo turu için yola çıktı

Anadolu Isuzu’nun yüzde 100 elektrikli aracı Citivolt, Nisan ayında Avrupa demo turu için yola çıktı. Isuzu Citivolt, Avrupa demo tur etkinlikleri kapsamında Nisan ve Kasım ayları arasında toplam 14 ülkedeki potansiyel kurumsal müşterileri ile buluşacak.

Anadolu Isuzu’nun, Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere toplu ulaşım alanındaki en yeni çevreci düzenlemelere ve belediyeler ve ulaşım operatörleri başta olmak üzere kurumsal müşterilerinin, güncel talep ve gereksinimlerine göre ürettiği yüzde 100 elektrikli, çevreci araçlar pazarda her geçen gün daha fazla beğeni topluyor. Anadolu Isuzu’nun elektrikli araç vizyonu doğrultusunda ürettiği sessiz ve çevreci otobüs ailesinin en yeni temsilcisi olan Citivolt, dünya pazarlarında giderek artan bir ilgi görüyor.

Anadolu Isuzu, Citivolt’un Avrupa demo turu kapsamındaki duraklarında müşterilerine aracı ve üstün özelliklerini yakından tanıma fırsatı sunacak. Citivolt, demo tur süresince izleyeceği rota üzerindeki durakları olan kentlerde belediye ve toplu taşıma şirketlerine yakından tanıtılacak. Bu sayede ziyaret edilen müşteriler, yüzde 100 elektrikli Citivolt’un yüksek performanslı, sessiz ve çevreci motorunu, teknolojik özelliklerini, yol tutuşunu, güvenliğini ve konforunu yakından deneyimleme fırsatı bulacaklar.

300 bin metrekarelik alana sahip üretim tesisleri

Anadolu Isuzu geniş ürün yelpazesi, etkin satış sonrası hizmetleri, geniş bayi ve servis ağı ile yurtdışı pazarlardaki iddiasını her geçen yıl artırıyor. Anadolu Isuzu 300 bin metrekarelik alana sahip üretim tesislerinde terzi işi imalat modeli ile midibüs, otobüs ve kamyon segmentlerinde üretim yapıyor. Anadolu Isuzu bugüne kadar yurt içinde olduğu gibi yurt dışı pazarlarda da önemli başarılar elde eden.

Isuzu Citivolt, Avrupa demo turu kapsamında sıra ile Doğu Avrupa’da Romanya, Macaristan, Polonya, Bulgaristan, Litvanya, Sırbistan, Yunanistan, Batı Avrupa’da İspanya, Fransa, Portekiz, Belçika, Almanya, İsviçre, Avusturya, İtalya’da dolaşacak ve 20 şehirde tanıtım aktiviteleri gerçekleştirecek.

"Araçlarımızı dünyanın birçok ülkesine ihraç ediyoruz"

Anadolu Isuzu Ticari Fonksiyonlar Grup Direktörü Hakan Kefoğlu konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Anadolu Isuzu olarak ticari araçlar segmenti de dahil tüm otomotiv endüstrisinin son dönemde içinde olduğu kapsamlı dönüşümün aktörleri arasında yer alıyoruz. Sektörün geleceğini şekillendirecek olan trendleri sadece izlemekle kalmıyor, araştırma geliştirme aşamasından teslimata ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm faaliyetlerimizde temel önceliğimiz olarak sürdürülebilirliği odağımıza alıyoruz. Bugünün ve yarının müşteri talep ve beklentilerine uygun olarak geliştirdiğimiz araçlarımızı dünyanın birçok ülkesine ihraç ediyoruz.

Ar-Ge gücümüz, Çayırova’daki ‘akıllı fabrika’ özelliklerine sahip modern üretim tesislerimizde müşterilerimizin beklentilerini en iyi şekilde karşılayan araç üretme kabiliyetimiz bizim en büyük avantajlarımız arasında. Anadolu Isuzu olarak ürün yelpazemizi elektrikli araç vizyonumuz doğrultusunda ürettiğimiz yeni araçlarla geliştirmeye devam ediyoruz. Çevreci araçların üretiminde dünyada söz sahibiyiz. Yüzde 100 elektrikli Citivolt ve NovoCiti Volt otobüslerimizin yanı sıra ürün segmentimizi yüzde 100 biogaz uyumlu, CNG yakıtlı Kendo ile geliştirdik.

Citivolt serisi tek şarjda 480 km menzile sahip

Isuzu CitiVOLT: Sürdürülebilir gelecek için ideal tam elektrikli ulaşım çözümü

Anadolu Isuzu’nun ilk kez 2022 sonbaharında Hannover IAA Transportation fuarında tanıtımını yaptığı 12 metrelik Citivolt elektrikli otobüs modeli işletmecisine oldukça önemli avantajlar sunuyor. Tamamen elektrikli sürüş ve sıfır emisyon özelliklerine sahip olan ve modern hatlarıyla dikkatleri üzerine çeken CitiVolt modeli ulaşım ve taşımacılık sektörünün büyük ilgisini çekiyor.

CitiVolt sahip olduğu yüksek teknoloji özellikleri, zengin donanımı ve sıfır emisyon avantajının yanı sıra alçak tabanlı platformu ve geniş kapıları sayesinde yolcularına tamamen engelsiz bir erişim olanağı sağlıyor. Yüksek performanslı elektrik motoru ile daha güçlü olan CitiVolt, ergonomik sürücü alanı ve kişiselleştirilebilir gösterge ekranı ile keyifli bir sürüş deneyimi sağlıyor. Sadece üç saatte hızlı şarj olabilen Citivolt serisi tek şarjda 480 km menzile sahip.