CNR Expo Mersin Yenişehir bu defa depremzedeler için açıldı

Depremzedeler için 3 öğün yemek çıkarılan fuar merkezinde, çocuklar için uzman öğretmenler eşliğinde rehabilite edici etkinlikler de düzenliyor. CNR Holding, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Yenişehir Belediyesi tarafından binin üzerinde depremzedenin konaklayabileceği şekilde dönüştürülen CNR Expo Mersin Yenişehir Fuar alanında beslenmenin yanı sıra ek gıda, yetişkin ve çocuk kıyafeti ve bebek ürünleri desteği de veriliyor.

Yüzyılın felaketinden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis illeri için CNR ailesi depremin ilk gününden itibaren etkin bir şekilde yer alıyor. CNR, deprem bölgesine 7 Şubat’tan itibaren başladığı gıda, bebek bezi ve hijyenik ped yardımlarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sosyal medya hesabından attığı; "Deprem bölgesinden Mersin'e gelen vatandaşlarımızı, hazırladığımız geçici barınma yerlerine yerleştiriyoruz. Ancak çok sayıda gelen var ve acilen yeni yerler oluşturmalıyız. Uygun binası olanları, binalarını bize tahsis etmeye çağırıyorum. Gelin, bu yarayı hep birlikte saralım" paylaşımı ile destek çağrısında bulundu.