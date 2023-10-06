Coca-Cola İçecek borçlanma aracı ihracı kararı aldı
Coca-Cola İçecek genel kurumsal ihtiyaçlarının finanse edilmesi amacıyla iki yıl vadeye kadar 3 milyar TL'ye kadar tahvil veya finansman bonosu ihraç edilebilmesi için yönetimi yetkilendirdi.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Şirketten gece saatlerinde KAP'a yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulacağı belirtilerek, onay tarihinden itibaren ihracın 1 yıllık dönem içerisinde bir veya birden fazla tertipler halinde planlandığı ifade edildi.