Coca-Cola İçecek'te CEO'luğa Karim Yahi getirilecek

Şirket ve Anadolu Grubu Holding tarafından dün akşam KAP'a yapılan açıklamalara göre The Coca Cola Company'de strateji, finans ve M&A gibi alanlarda sorumluluk üstlenmiş olan Karim Yahi, 1 Mart'ta Coca-Cola İçecek CEO yardımcısı görevine, 1 Eylül'de CEO görevine getirilecek.

Şirketin mevcut CEO'su Burak Başarır ise aynı tarihte Coca-Cola İçecek'in en büyük hissedarı AG Anadolu Holding'in CEO yardımcısı olarak göreve başlayacak.