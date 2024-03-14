Coca-Cola İçecek’ten 2023 yılında 6,1 milyar TL yatırım

Coca-Cola İçecek (CCI) 2023 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. CCI, konsolide satış hacminde 2023 yılında geçen yıla kıyasla %2,6 azalma olmasına rağmen yatırımda hız kesmediklerini ve operasyon coğrafyasına toplam 6,1 milyar TL yatırım yaptıklarını duyurdu. CCI’ın 2023 yılı net satış geliri organik bazda %8,4, net dönem kârı ise %48,3 arttı. CCI’ın yıl sonu faaliyet kârı (FVÖK), %26,2 artarak 14,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

Türkiye pazarında 2023 yılında %25,7 net satış geliri büyümesi kaydedilirken, ünite kasa başına net satış geliri %32,4 oranında arttı. Enflasyon muhasebesi uygulamasının zorunlu olmadığı yurtdışı operasyonlarda ise net satış geliri büyümesi %59,3 düzeyinde gerçekleşirken ünite kasa başına net satış geliri TL bazında %61,2 yükseldi. Kur etkisinden arındırılmış bazda ise %21,0 oranında artış gösterdi.

Zorlu ekonomide etkin portföy kullanımı büyümeyi getirdi

Coca-Cola İçecek CEO’su Karim Yahi 2023 yılsonu finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde “2023 yılında doğal afetler, ekonomik zorluklar ve komşu ülkelerdeki siyasi huzursuzluklar nedenleriyle operasyonlarımızda zorluklarla karşılaştık. Bu sorunlar tüketicilerin harcama iştahını da etkileyerek işimize yansıdı. Bu nedenle, satış hacmimiz konsolide bazda %2,6'lık bir düşüşle sene başında paylaşmış olduğumuz beklentimizden daha düşük gerçekleşti. Bu zayıflık, dinamik fiyatlandırma ve promosyon optimizasyonunun yanı sıra etkin portföy kullanımı aksiyonlarını da içeren etkili gelir büyüme yönetimi stratejimiz sayesinde telafi edildi” dedi.

Talepten önce yatırım stratejisinden ödün vermeden 6,1 milyar TL yatırım

Satış hacmindeki daralmaya rağmen, talepten önce yatırım stratejisinden vazgeçmediklerini ve yatırımlarına yoğun bir şekilde devam ettiklerini belirten Karim Yahi “2023 yılında %33'ü Türkiye operasyonlarına yönelik yapılan toplam yatırım harcamamız 6,1 milyar TL’ye ulaştı. Yatırım harcamasının satışlara oranı 2023’te %6,1 olarak gerçekleşmişti. Başta Kazakistan Çimkent’te ve Özbekistan Semerkand’da iki yeni fabrika olmak üzere 2024 yılında da yatırımlarımız sürecek. 2024’te Azerbaycan’da İsmayıllı, Irak’ta Bağdat ve Özbekistan’da Namangan fabrikalarımızın da temellerini atacağız. İşletme modelimizin gücü, kaliteli büyüme algoritması odağımızla; faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde değer yaratmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Bangladeş satın alması ile 600 milyonluk nüfusa hizmet götürüyoruz

Karim Yahi, 2023 yılı boyunca üzerinde çalıştıkları Coca-Cola Bangladesh Beverages Limited’in satın alımını kısa bir süre önce tamamladıklarını belirterek: “Coca-Cola Bangladesh Beverages Limited’in satın alınması bizim için önemli bir kilometre taşı. Türkiye’de Çorlu’dan Çin sınırına kadar 600 milyon kişiye ulaşarak, Coca-Cola sistemindeki en büyük 3. şişeleyici konumuna geldik. 31 şişeleme fabrikamız, 3 meyve işleme tesisimiz, 10 binden fazla çalışanımızla, yaklaşık 1,2 milyon satış noktasında hizmet veriyoruz. Bangladeş’in önünde parlak bir gelecek var ve yeteneklerimizi kullanarak Bangladeş’te büyüme ve değer yaratmayı sabırsızlıkla bekliyoruz” ifadesini kullandı.