Çocuklar, eğitim hayatına 18 yaş altı BES ile başlıyor
Çocukların gelecek planlarının gündeme geldiği okula dönüşte ebeveynlerin uzun vadeli finansal planlamaya ilgisini artırıyor. Erken BES ile çocukların sisteme dahil edilebilmesini sağlayan Katılım Emeklilik’in 18 yaş altı BES sözleşme sayısı 207 bini aştı ve BES sözleşmeleri toplamında yüzde 13,4 oran yakalandı.
Çocuklar yeni eğitim döneminin heyecanını yaşarken, aileler de okul ihtiyaçlarının yanı sıra çocuklarının geleceğine yönelik finansal planlamalarını gözden geçiriyor. Ebeveynlerin çocukları için daha erken yaşlarda birikim yapma eğiliminin güçlenmesiyle birlikte, 18 yaş altı Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) de uzun vadeli birikim planlamasında öne çıkan araçlardan biri haline geldi. Çocuklar eğitim hayatına başlarken, aileleri de onların BES ile birikim yolculuğuna erken yaşta adım atmasını sağlıyor.
BES'in 18 yaş altındaki çocukları da kapsaması, ailelere uzun vadeli birikim için önemli bir zaman avantajı sunuyor. Çocuk adına erken yaşta başlatılan bir BES sözleşmesi, küçük tutarlarla düzenli birikim yapılmasına ve uzun bir yatırım döneminden yararlanılmasına imkân tanıyor. Uzun vadede birikimlerin yatırım getirileriyle birlikte büyümesi, getirilerin de yeniden değerlendirilmesi sayesinde bileşik getiri etkisinin oluşmasına zemin hazırlıyor.
Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, erken yaşta BES’e başlamanın sunduğu zaman avantajının yanı sıra devlet katkısının da uzun vadeli birikimi destekleyen önemli unsurlardan biri olduğuna dikkat çekerek, “BES'te birikim yapan katılımcılar için devlet katkısı da birikimin önemli unsurlarından biri. Yüzde 20 devlet katkısı, katılımcının kendi ödediği katkı paylarına ek bir avantaj sağlıyor. Düzenli katkı payı, devlet katkısı ve fonların yatırım performansının uzun vadeli etkisi bir arada değerlendirildiğinde ise erken başlamanın önemi daha da belirginleşiyor” ifadesini kullandı.
18 yaş altı BES'e ilgi artıyor
Türkiye'de 18 yaş altı BES sözleşme sayısı Ağustos 2026 itibarıyla 2 milyonu aşmış durumda. Bu sayı, toplam BES katılımcılarının yaklaşık yüzde 11'ine karşılık geliyor. 18 yaş altı katılımcı sayısı son bir yılda yüzde 14’e yakın artarken, Türkiye genelindeki toplam BES sözleşme sayısı da aynı dönemde yüzde 7,9 artışla 18,22 milyona yükseldi. Toplam BES fon büyüklüğü ise yüzde 56 artarak 2,61 trilyon TL'ye ulaştı.
Katılım Emeklilik’in 18 yaş altı BES alanındaki performansına da değinen Ayhan Sincek, “Katılım Emeklilik olarak çocukların erken yaşta BES'le tanışmasını sağlayan Erken BES ürünümüzle bu alandaki büyümenin önemli bir parçasıyız. 18 yaş altı BES katılımcı sayımız 207 bini aşarken, bu sayı toplam BES sözleşmelerimizin yüzde 13,4'ünü oluşturuyor. Bu güçlü oran, erken yaşta tasarruf alışkanlığı kazandırma konusundaki yaklaşımımızın ve Erken BES ürünümüze yönelik ilginin önemli bir göstergesi” şeklinde bilgi verdi.
“Erken yaşta başlamak, uzun vadeli birikim açısından önemli”
Çocuklar için BES'te erken başlamanın önemini vurgulayan Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Çocuklarımız için birikim yaparken aslında yalnızca bugünlerini değil, gelecekteki seçeneklerini de düşünüyoruz. Burada en önemli avantajlardan biri zaman. Küçük yaşta başlayan düzenli birikimler, uzun bir yatırım döneminde değerlendirilerek zaman içinde büyüyebiliyor” dedi.
Devlet katkısı ve yatırım getirilerinin de etkisiyle birikimlerin yeniden değerlendirilmesi, bileşik getiri etkisinden yararlanma fırsatı sunduğunu anımsatan Ayhan Sincek, “Bu nedenle ailelerin çocukları için BES'i ne kadar erken yaşta değerlendirmeye başlarsa, uzun vadeli birikim açısından o kadar önemli bir zaman avantajı elde edeceğine inanıyoruz. Katılım Emeklilik olarak biz de çocukların bugünden geleceğe uzanan birikim yolculuğuna eşlik ediyor, ailelerin birikimlerini güvenli ve uzun vadeli bir anlayışla büyütmelerine katkı sunmayı hedefliyoruz. Erken BES ile başlayan bu yolculuğun, zaman içinde büyüyen bir geleceğe dönüşmesini önemsiyoruz” şeklinde konuştu.
Katılım finans prensipleriyle bireysel emeklilik, hayat sigortası ve sağlık sigortası alanlarında faaliyet gösteren Katılım Emeklilik, faizsiz finans ilkelerine uygun ürünler sunuyor. Fon yönetimi yaklaşımı ve dijital çözümleriyle şirket; 80 milyar TL’ye yakın fon büyüklüğüne ulaştı. 1,5 milyonu aşan BES ve OKS sözleşmesi bulunan Katılım Emeklilik, 480 bine yakın sigorta poliçesi ve 21 farklı fonu ile sektördeki varlığını sürdürüyor.