Çocuklar, eğitim hayatına 18 yaş altı BES ile başlıyor

Çocuklar yeni eğitim döneminin heye­canını yaşarken, aileler de okul ihti­yaçlarının yanı sıra çocuklarının ge­leceğine yönelik finansal planlamalarını göz­den geçiriyor. Ebeveynlerin çocukları için daha erken yaşlarda birikim yapma eğilimi­nin güçlenmesiyle birlikte, 18 yaş altı Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) de uzun vadeli biri­kim planlamasında öne çıkan araçlardan biri haline geldi. Çocuklar eğitim hayatına başlar­ken, aileleri de onların BES ile birikim yolcu­luğuna erken yaşta adım atmasını sağlıyor.

BES'in 18 yaş altındaki çocukları da kap­saması, ailelere uzun vadeli birikim için önemli bir zaman avantajı sunuyor. Çocuk adına erken yaşta başlatılan bir BES sözleş­mesi, küçük tutarlarla düzenli birikim yapıl­masına ve uzun bir ya­tırım döneminden ya­rarlanılmasına imkân tanıyor. Uzun vadede birikimlerin yatırım ge­tirileriyle birlikte bü­yümesi, getirilerin de yeniden değerlendiril­mesi sayesinde bileşik getiri etkisinin oluşmasına zemin hazırlıyor.

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, erken yaşta BES’e başlamanın sun­duğu zaman avantajının yanı sıra devlet kat­kısının da uzun vadeli birikimi destekleyen önemli unsurlardan biri olduğuna dikkat çe­kerek, “BES'te birikim yapan katılımcılar için devlet katkısı da birikimin önemli un­surlarından biri. Yüzde 20 devlet katkısı, ka­tılımcının kendi ödediği katkı paylarına ek bir avantaj sağlıyor. Düzenli katkı payı, devlet katkısı ve fonların yatırım performansının uzun vadeli etkisi bir arada değerlendirildi­ğinde ise erken başlamanın önemi daha da belirginleşiyor” ifadesini kullandı.

18 yaş altı BES'e ilgi artıyor

Türkiye'de 18 yaş altı BES sözleşme sayısı Ağustos 2026 itibarıyla 2 milyonu aşmış du­rumda. Bu sayı, toplam BES katılımcılarının yaklaşık yüzde 11'ine karşılık geliyor. 18 yaş altı katılımcı sayısı son bir yılda yüzde 14’e yakın artarken, Türkiye genelindeki toplam BES sözleşme sayısı da aynı dönemde yüz­de 7,9 artışla 18,22 milyona yükseldi. Toplam BES fon büyüklüğü ise yüzde 56 artarak 2,61 trilyon TL'ye ulaştı.

Katılım Emeklilik’in 18 yaş altı BES ala­nındaki performansına da değinen Ayhan Sincek, “Katılım Emeklilik olarak çocuk­ların erken yaşta BES'le tanışmasını sağ­layan Erken BES ürünümüzle bu alandaki büyümenin önemli bir parçasıyız. 18 yaş altı BES katılımcı sayımız 207 bini aşarken, bu sayı toplam BES sözleşmelerimizin yüzde 13,4'ünü oluşturuyor. Bu güçlü oran, erken yaşta tasarruf alışkanlığı kazandırma konu­sundaki yaklaşımımızın ve Erken BES ürü­nümüze yönelik ilginin önemli bir gösterge­si” şeklinde bilgi verdi.

“Erken yaşta başlamak, uzun vadeli birikim açısından önemli”

Çocuklar için BES'te erken başlamanın önemini vurgulayan Katılım Emeklilik Ge­nel Müdürü Ayhan Sincek, “Çocuklarımız için birikim yaparken aslında yalnızca bu­günlerini değil, gelecekteki seçeneklerini de düşünüyoruz. Burada en önemli avantajlar­dan biri zaman. Küçük yaşta başlayan düzen­li birikimler, uzun bir yatırım döneminde de­ğerlendirilerek zaman içinde büyüyebiliyor” dedi.

Devlet katkısı ve yatırım getirilerinin de etkisiyle birikimlerin yeniden değerlendi­rilmesi, bileşik getiri etkisinden yararlanma fırsatı sunduğunu anımsatan Ayhan Sincek, “Bu nedenle ailelerin çocukları için BES'i ne kadar erken yaşta değerlendirmeye başlarsa, uzun vadeli birikim açısından o kadar önem­li bir zaman avantajı elde edeceğine inanıyo­ruz. Katılım Emeklilik olarak biz de çocuk­ların bugünden geleceğe uzanan birikim yol­culuğuna eşlik ediyor, ailelerin birikimlerini güvenli ve uzun vadeli bir anlayışla büyüt­melerine katkı sunmayı hedefliyoruz. Erken BES ile başlayan bu yolculuğun, zaman içinde büyüyen bir geleceğe dönüşmesini önemsi­yoruz” şeklinde konuştu.

Katılım finans prensipleriyle bireysel emeklilik, hayat sigortası ve sağlık sigortası alanlarında faaliyet gösteren Katılım Emek­lilik, faizsiz finans ilkelerine uygun ürünler sunuyor. Fon yönetimi yaklaşımı ve dijital çö­zümleriyle şirket; 80 milyar TL’ye yakın fon büyüklüğüne ulaştı. 1,5 milyonu aşan BES ve OKS sözleşmesi bulunan Katılım Emeklilik, 480 bine yakın sigorta poliçesi ve 21 farklı fo­nu ile sektördeki varlığını sürdürüyor.