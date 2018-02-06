Çocukların hayal gücünü harekete geçirmeyi hedefliyor

06 Şubat 2018

Zorlu Holding, geleceğin güvencesi ve yaratıcısı çocukları ve gençleri farklı platformlar aracılığıyla desteklemeyi sürdürüyor. Çocukların hayal gücünü harekete geçirmek ve yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla “Bir Hayal Bir Oyun” yarışmasına imza atan Zorlu Holding, ilk 10’a kalan katılımcılar için, 27-28 Ocak’ta, 2 gün süren eğitimlerle “Yaratıcı Yazarlık Atölyesi” düzenledi.

Hikaye yazmanın temel bilgileri çocuklarla paylaşıldı

Çocuk edebiyatının önde gelen isimleri Süleyman Bulut ve Renan Özdemir tarafından verilen eğitimlerde, yazmanın temel bilgileri, yazmayı besleyen unsurlar ve yaratıcı yaklaşımlar işlendi. Eğitimlerin ilk gününde Renan Özdemir tarafından, “Yazmayı besleyen unsurlar” başlığı altında; okumak, gözlem, sabır ve belleğin yazmadaki önemi, yazılanların daha güzel ve sevilerek okunması için gerekenler, yazıda akıcılık ve sürükleyiciliğin nasıl sağlanacağı konular ele alındı. Eğitimlerin ikinci gününde ise Süleyman Bulut; yazarlık, öykü yazmak nedir, olay örgüsü nasıl yapılır, öykünün temel unsurları nelerdir konusunda bilgi verdi.

Dereceye giren 10 eser için öykü kitabı hazırlandı

Hikâye yazarlığını sevdirerek çocukları sanata yönlendirmek ve yeteneklerini görmelerini sağlamanın hedeflendiği eğitimler sonrasında çocuklara katılım sertifikaları verildi. “Bir Hayal Bir Oyun” kapsamında hikayelerini gönderen çocuklardan ilk 10’a kalanların eserlerinin yer aldığı “Miniklerin Kaleminden Kocaman Hayaller” kitabı, “Yaratıcı Yazarlık Atölyesi”nde katılımcılara dağıtıldı.



Bu yılın birincisi ”Hayal Çalan Cadı” Dünya Tiyatro Günü kapsamında sahnelenecek

Bu yıl düzenlenen Bir Hayal Bir Oyun Yarışması’nda birinci olan Hayal Çalan Cadı adlı eser, tiyatro oyununa dönüştürülerek Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi ve Mimar Sinan Üniversitesi öğrencilerinden oluşan amatör bir tiyatro ekibi tarafından, Dünya Tiyatro Günü vesilesiyle, 25 Mart Pazar günü Zorlu PSM’de sahnelenecek.