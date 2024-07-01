Çökertme Koyu'ndaki 'Doğaya Saygı Projesi' çalışmaları tamamlandı

OPET'in, Muğla ve çevresinde 2021'de yaşanan orman yangınlarından olumsuz etkilenen köylerin kalkınmasına destek olmak amacıyla 'Doğaya Saygı Projesi' kapsamında Milas'ın Çökertme Köyü'ndeki restorasyon, rehabilitasyon ve eğitim çalışmalarını tamamladığı bildirildi.

Proje kapsamında Çökertme Köyü'nde yapılan yenileme ve rehabilitasyon çalışmalarının devir teslimi ile Yalı Bölgesi'nde bulunan ve eğitim amaçlı kullanılmak üzere tadilatı yapılan Muğla Valiliği'ne ait binanın açılışı nedeniyle tören düzenlendi. Törende ayrıca proje kapsamında yapılan çalışmaların yer aldığı beratlar her bir köyün muhtarına teslim edildi.

Milas Halk Eğitimi Merkezi Çökertme Kurs Binası hizmete açıldı

Proje kapsamında, Yalı bölgesinde yer alan ve mülkiyeti Muğla Valiliği'ne ait beş oda kapasiteli iki katlı bina yenilendi. Binanın tüm tadilatı ve iç düzenlemeleri OPET tarafından yapıldı. Yenileme çalışmalarının ardından ilgili kurumlar arasında koordinasyon ve iş birliği sağlayarak binanın eğitim amaçlı kullanımı için Milas Halk Eğitim Merkezi'ne verildi. OPET, Milas Halk Eğitimi Merkezi ile imzaladığı protokol kapsamında Çökertme Ek Hizmet Binasında eğitimlere başladı.

Köyler yeni bir çehreye kavuştu

Törene katılan OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, yangından ekonomik ve fiziksel zarar gören köylerde yeni geçim kaynakları oluşturmak ve köylerin sürdürülebilir kalkınmasına destek olmak için tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte çalıştıklarını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Köylerimizde yangının izlerini silerken, bölge halkının orman yangınları, iklim değişikliği ve afetlerle ilgili bilinçlenmesine katkı sağlamanın sürdürülebilir bir gelecek için çok değerli olduğuna inanıyoruz. Yangınları ve yangın nedeniyle oluşabilecek zararı en aza indirmenin en önemli yolu, bu konudaki farkındalığı artırmak ve bilgi sahibi olmak. Doğaya Saygı projemiz kapsamında bir yandan zarar gören köylerimize destek verirken diğer yandan eğitim odaklı farkındalık çalışmaları yürüterek daima temkinli olunması gerektiğine dikkat çekiyoruz"