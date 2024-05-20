Çokyaşar Holding, amiral gemisi Özyaşar’ı halka açıyor

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Tel hayatın her yerinde” sloganıyla Türkiye çelik tel sektöründe faaliyet gösteren Çokyaşar Holding, grubun amiral gemisi Özyaşar Tel’i halka açıyor. 2023 yılında 165 milyon dolarlık ciro elde eden grup, toplam dört tesisle birlikte 2024’ü ‘kabuk değiştirme’ yılı ilan etti. Bu kapsamda önümüzdeki günlerde sürdürülebilirlik raporunu yayınlamaya hazırlanan Çokyaşar Holding, dijital dönüşüm yatırımlarına da hız verdi. Grubun yeni yatırımlarla birlikte önümüzdeki 5 yıllık süreçte yıllık ortalama dolar bazında yüzde 11 ile 13 bileşik büyüme hedefi bulunuyor.

4 şirket ile başta sıcak daldırma galvanizli tel olmak üzere, tel ve tel mamulleri alanında katma değerli ürünler üreten grup; enerji, altyapı, kablo, otomotiv, yapı, tarım, mobilya, ambalaj, beyaz eşya, çevre ve güvenlik sistemleri sektörlerine hizmet veriyor. Özyaşar Tel, bağlı ortaklıkları Düzce’deki Çokyaşar Halat, Adana’daki Çokyaşar Tel üretim tesisiyle beraber ve Arnavutluk’ta yer alan Cokyasar Wire Industry iştirakiyle birlikte 4 üretim tesisine sahip.

2023 yılı sonu itibarıyla w31 milyon TL artış ile bir önceki yıla göre öz kaynaklarını yüzde 26 oranında artıran grup, bağlı ortaklıkları ve iştiraki ile 700’den fazla çalışanla birlikte yıllık 286 bin ton tel üretimi kapasitesine sahip. 2023 yılını 264 milyon TL net dönem kârı ile kapatan grubun geçen yıl tamamlanan 2 adet çatı GES yatırımı da bulunuyor.

Talep toplama 23 Mayıs’ta başlıyor

Özyaşar Tel’in halka arz başvurusu SPK tarafından onaylandı. QNB Finans Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılığıyla pay başına 28 TL sabit fiyatla borsada satış yöntemiyle talep toplama 23 Mayıs’ta başlayacak ve 24 Mayıs 2024 Cuma günü sona erecek.

Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla halka arz olacak Özyaşar Tel’in mevcut çıkarılmış sermayesinin 85 milyon TL’den 103 milyon 200 bin TL’ye yükseltilmesi planlanıyor. 18 milyon 200 bin TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 7 milyon 800 bin TL nominal değerli paylar ortak satışı şeklinde halka arz edilecek. Yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi uygulanacak halka arzın 728 milyon TL büyüklükte olması hedefleniyor.

Halka açıklık oranının yüzde 25,19 olarak gerçekleşmesi öngörülürken ek satışın gerçekleşmesi halinde ise, ek satış dahil toplam 31 milyon 200 bin TL nominal değerli payların halka arz edilmesi planlanıyor. Bu durumda halka arz büyüklüğünün yaklaşık 873 milyon 600 bin TL’ye ulaşması ve halka açıklık oranının da yüzde 30,23 olması hedefleniyor. Çokyaşar Holding Genel Müdürü Erman Korkusuz, grubun çalışmaları ve halka arz sürecini DÜNYA’ya anlattı:

Silivri, yüzde 70 ihracata çalışıyor

İstanbul Silivri’de toplam 48 bin metrekarelik alan üzerine kurulu üretim tesisiyle faaliyet gösteren Özyaşar Tel, grubun amiral gemisi konumunda. Silivri tesisinin üretim kapasitesini yıllık 120 bin ton olarak açıklayan Erman Korkusuz, kapasite kullanım oranını 2024’ün ilk 4 ayı itibarıyla yüzde 90 olarak bildirdi. Tesisin yüzde 70 ihracata çalıştığını kaydeden Korkusuz, dolaylı ihracatlarla birlikte oranın yüzde 90’a ulaştığını belirtti.

Korkusuz, “Silivri fabrikamızda 0.80 mm’den 12 mm’ye kadar tel imalatı yapabiliyoruz. Bu fabrikada diğerlerinden farklı olarak 8’den fazla sektöre ürün üretebiliyoruz” bilgisini verdi. Tel sektöründe irili-ufaklı 20’ye yakın firma bulunduğunu söyleyen Korkusuz, şöyle devam etti: “Ama bu kadar fazla sektöre hitap eden, bu kadar çeşitli ürün üretebilen tek firmayız. Üretim kapasitemiz, ihracat ağımız, kaliteli ve inovatif ürünlerimiz bizi diğerlerinden ayrıştırıyor.”

Adana’da kapasite yüzde 100’e çıkacak

Adana’da Hacı Sabancı OSB’de 7 bin metrekarelik alanda ikinci yatırımını yapan grup şirketlerinden Çokyaşar Tel, yine aynı bölgede 7 bin metrekarelik bir alana daha ek bina yapmaya hazırlanıyor. Yeni yatırımın devreye alınmasıyla kapasitenin iki katına çıkarılacağını açıklayan Erman Korkusuz, “Eski bina ile birlikte 96 bin tonluk kapasitemiz var. Ancak şu an bunun yüzde 50’sini kullanıyoruz.

Yeni yatırımla kapasite kullanımı yüzde 100’e çıkacak” dedi. Korkusuz, galvenizli tel üretimi yapılan Adana tesisinin yüzde 80 ihracata çalıştığını da belirtti. Yaklaşık 36 bin ton tel çelik üreten Düzce fabrikasının tamamen otomotiv, beyaz eşya, yay ve halat sektörüne hitap ettiğini dile getiren Korkusuz, burada hammadde olan filmeşini soğuk çekim prosesiyle incelterek endüstrinin ihtiyacı olan tel ürün haline getirdiklerini belirtti.

Grubun CWI Arnavutluk tesisi ise, Avrupa pazarına yakın olmak için yapılan bir yatırım. 2023’ün ilk çeyreğinden itibaren tesisin üretim kapasitesinin yüzde 80’in üzerinde çalıştığını aktaran Korkusuz, “İtalya, Yunanistan, Makedonya, Sırbistan, Karadağ gibi ülkelerde ciddi bir potansiyel var. Biz de o potansiyeli kullanmak istiyoruz” dedi.

Burada galvanizli tel ürettiklerini aktaran Korkusuz, “Arnavutluk’ta farklı bir ürünümüz daha var, çinko alüminyum kaplı bir tel üretiyoruz. Bunu dünya üzerinde üretebilen 5-6 tane fabrikadan biri de biziz” diye konuştu. Korkusuz, Arnavutluk’taki fabrikanın üretim kapasitesinin de yıllık 30 bin ton olduğunu aktardı.

"Her kriz bir fırsat doğurur"

51 yıllık bir firma olarak Türkiye’de çok fazla krize tanıklık ettiklerini dile getiren Çokyaşar Holding Genel Müdürü Erman Korkusuz, şunları söyledi: “Pandemi döneminde bile fabrika açan bir firma olarak yatırım iştahımız açık. Dolar 8 TL iken de biz ihracat yapıyorduk, 32 TL iken de yapıyoruz. Biz bunlarla ilgili biraz daha tedbirli ve enerjik, aktif hareket ediyoruz. ‘Kur yükseldi-düştü eyvah’, ‘faiz yükseldi eyvah’ demiyoruz. Bunlara takılmak sürdürülebilir değil. Her kriz bir fırsat doğurur. Biz krizlere odaklanmaktansa biraz daha fırsatlara odaklanmayı tercih ediyoruz.”

Çelik telde üst üste liderlik

Avrupa, Orta Doğu ve Amarika başta olamak üzere 70’den fazla ülkeye ihracat yapan Özyaşar Tel, son beş yıl içinde Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) tarafından düzenlenen ‘Çelik İhracatının Liderleri’ ödül töreninde iki defa tel ihracatında birincilik ödülü aldı. Özyaşar Tel, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) önderliğinde gerçekleşen “İhracatın Yıldızları”nda tel ihracatı ve orta ölçek en çok ülkeye ihracat kategorisinde de iki defa ikincilik ödülü aldı. Firma, aynı zamanda İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) tarafından verilen İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller Kaynak Malzemeleri kategorisinde de iki defa üçüncülük ödülünün sahibi oldu.