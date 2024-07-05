Colendi, Endeavor Outliers programına dahil oldu

Colendi, katıldığı yeni programla, finansal kapsayıcılık alanındaki kararlılığını ve teknolojik seviyesini ortaya koyuyor. 2024 Mart ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Turcorn 100 programına da seçilen şirket, yıl sonuna kadar 150 milyon doların üzerinde değere sahip yeni yatırımlara imza atmayı hedefliyor.

33 ülkeden 228 şirket

New York merkezli kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Endeavor, bölgelerinde ekonomik ve sosyal etkisi olan girişimleri destekliyor. Kuruluş, kendi ağında yer alan girişimcilere, şirketlerini büyütmeleri, istihdam yaratmaları ve ekonomik dönüşüm sağlamaları için destekleyici hizmetler sunuyor. 2024 yılında, toplamda 33 ülkeden 228 şirket Endeavor Outliers şirketi seçildi. Bu seçkin şirketler arasında 9 Türk girişimi yer aldı.

Hedefimiz: Ulusal şampiyonluk

Colendi Kurucu Ortağı ve CEO’su Bülent Tekmen, “2016 yılında Colendi’yi kurduğumuzdan bu yana kararlı adımlarla ilerledik. Türkiye’nin bankacılık teknolojilerinde ve mevzuatta ulaştığı seviye bize destek oldu. Gömülü finans çözümlerimizle milyonlarca kişiye ulaştık. Ancak bunu bir başlangıç olarak görüyoruz. 1 milyar kişiye ulaşma hedefimize doğru ilerliyoruz. ColendiBank’ın da faaliyet izni sürecinin tamamlanmasının ardından Türkiye’den çıkan ve global başarılarını katlanarak artıran ‘ulusal şampiyon’ olma hedefimiz gerçekleşecek” dedi.

Turcorn 100 yeni yatırım fırsatlarıyla dolu

Turcorn 100 programına dahil olduktan sonra sektörde konumlarının daha da güçlendiğini belirten Tekmen, “’Milli Teknoloji Hamlesi’ vizyonuyla Türkiye’de teknoloji girişimciliği ekosisteminde küresel varlığı olan bir şirket olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mızın desteği ile Turcorn 100 Projesi’nin bize sağlayacağı yatırım fırsatları ile hedeflerimize çok daha hızlı ulaşacağız. Aldığımız yatırımlar ve potansiyelimiz gösteriyor ki, pazardaki büyümemizi tüm hızıyla sürdüreceğiz’’ dedi.