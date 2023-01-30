Corendon Airlines'tan Tour Of Antalya’nın 5. yılında sponsorluk desteği

Corendon Airlines, Argeus Travel & Events ve Yedi İletişim tarafından 2018 yılından bu yana düzenlenen Antalya’nın dünya bisikletinde yükselen markası, Tour Of Antalya uluslararası bisiklet yarışına 5. yılında da sponsorluğuna devam ediyor. Corendon Airlines, organizasyondaki sponsorluk desteğini çok boyutlu olarak kurguluyor.

Corendon Airlines, Tour Of Antalya yarışçılarını Corendon Turizm Grubu çatısı altındaki “Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi” belgeli Grand Park Lara’da misafir etmeye hazırlanıyor.

Tour Of Antalya’nın 9 Şubat’ta ilk etabı olan Manavgat-Antalya etabında Fraport TAV Antalya Havalimanı’nındaki alt geçidin üstüne özel olarak Tour Of Antalya için büyük hazırlıklarla yerleştirilen Corendon Airlines Boeing 737-800 uçağı, dünyaca ünlü bisikletçilerle birlikte ikonik fotoğraf karesinde yer almak için bekliyor.

Corendon Airlines, “Dağların Kralı” lider formasının da sponsoru. Antalya’nın simgesi olan portakal meyvesinden ilham alınarak hazırlanan Turuncu formayı taşıyan sporcular, “Dağların Kralı” olarak anılıyor.

Özel bir ekip Bike Aid

Bir sosyal sorumluluk oluşumu misyonuyla kurulan ve Corendon Airlines için en önemli uçuş noktalarından biri olan Almanya’da faaliyet gösteren bisiklet takımı Bike Aid de bu yıl da Corendon Airlines sponsorluğunda Tour Of Antalya’da yarışmak için geliyor. Bike Aid, 1.200 üyesi ile Almanya’nın en büyük bisiklet topluluğu. Kurulduğu 2005’ten bu yana adını değiştirmeyen takımın misyonu; bisiklet sporuna Afrika ve dünyanın her yerinden profesyonel sporcular yetiştirerek bisikletin gelişimini sağlamak. Sosyal sorumluluğu zaferlerle destekleyen özel bir ekip Bike Aid.

Yarışın son günü olan 12 Şubat 2023 Pazar günü “Yeşil bir gelecek için hep birlikte ormanlarımızı koruyalım” teması ile gerçekleştirilecek olan Tour Of Antalya Farkındalık Sürüşü’ne Corendon Airlines Kabin Ekibi start verecek.

Sürpriz hediyeler



Cumhuriyet Meydanı’nda kurulacak olan Tour Of Antalya -EXPO alanında Corendon Airlines, “Kağıt Uçak Yarışı” sürpriz hediyeleri ile bisiklet tutkunlarını bekliyor.