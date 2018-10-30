Coşkunöz, EuroBLECH’ten mutlu döndü

30 Ekim 2018

BURSA - Coşkunöz Kalıp Makine, Almanya’nın Hannover şehrinde düzenlenen ve 41 ülkeden 1.500 katılımcıyı bir araya getiren Uluslararası Sac Levha İşleme Teknolojisi Fuarı EuroBLECH’te yerini aldı. 1983 yılından itibaren Türkiye’nin kalıp imalatı pazarında etkin olan Coşkunöz Kalıp Makina, yeni teknolojilerini ziyaretçilerle paylaştı.

Fuardaki ilgiden memnun olduğunu belirten Coşkunöz Kalıp Makina Genel Müdürü Alkım Denizciler; “Bu sene de EuroBLECH’te 35 yıllık sektör tecrübemiz, A sınıfı kalitedeki ürünlerimiz ve önemli referanslarımız ile ziyaretçileri etkiledik. Önceki yıllarda pazar payımızın büyük bir kısmı Avrupa pazarı olurken, son yıllarda Rusya pazarında yaptığımız iş birlikleri ve yüksek ihracat paylarımızla müşteri ve marka ağımızı büyütmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Fuar sonrası anlaşmalarla birlikte 2019’da rotamıza yeni coğrafi bölgeler ekleyerek dünyanın her bölgesine ihracat yapıyor olacağız. Türkiye’nin en büyük otomotiv kalıp üretimi kapasitesine sahip olduğumuzu sektörün global müşteri temsilcilerine duyurmamızın temel amacı ülkemiz ihracatına katkı sunmaktır” dedi.

Coşkunöz Kalıp Makina üretim kapasitesinin yüzde 90’ını Avrupa’ya ihraç ediyor. Temelleri 1950 yılında atılan ve otomotiv yan sanayisinin katma değer üreten önemli kuruluşları arasında yer alan Coşkunöz Holding’in aynı zamanda savunma, havacılık, enerji, çevre teknolojileri ve bilişim alanlarında yurt içinde ve yurt dışında yatırımları bulunuyor. Coşkunöz Holding; Magnetto ve PJSC MMK şirketleri ile de iş ortaklığı yapıyor.