Cottonbox, 2023 yılını 450 milyon TL ciro ile kapatmaya odaklandı

Orta Doğu, Balkanlar, Orta Asya, Rusya, Kuzey Afrika, Çekya, Almanya, Fransa, Macaristan, Danimarka, Kanada ve Amerika başta olmak üzere toplamda 55 ülkeye ihracat yapan Cottonbox, kısa vadede Güney Amerika, Batı Afrika ve Batı Avrupa ülkelerine de girmeyi planlıyor. Cottonbox; 2023 yılında yurt içinde yüzde 35, ihracatta ise yüzde 15 büyüyerek yılı 450 milyon TL ciro ile kapatmayı hedefliyor. Türkiye’nin ev tekstili ihracatında büyük potansiyele sahip olduğunu belirten Cottonbox Yönetim Kurulu Başkanı ve Desiad Başkanı Nuri Turgut, “2023 yılında yurt içinde yüzde 35, ihracatta ise yüzde 15 büyüyerek; yılı 450 milyon TL ciro ile kapatma hedefindeyiz” dedi. Turgut, Suudi Arabistan ve Mısır pazarlarını da tekrar aktif hale getirmeyi amaçladıklarını ifade etti.