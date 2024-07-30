Çukurova Havalimanı açılış için gün sayıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 10 Ağustos’ta açılacak Çukurova Uluslararası Havalimanı’nda incelemelerde bulundu. Uraloğlu, Çukurova Havalimanı'nın Türkiye'nin Orta Doğu ülkelerine açılan kapısı olacağının altını çizdi.
Meryem KARADAĞ
Çukurova Bölgesine hizmet vermesi amacıyla, 800 hektar arazi üzerine inşa edilen Çukurova Uluslararası Havalimanı’nda ki çalışmaları yerinde inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Yıllık 9 milyon yolcu kapasitesiyle en geniş gövdeli uçakların da inebileceği Çukurova Uluslararası Havalimanımızın resmi açılışını 10 Ağustos Cumartesi günü Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştirmeyi planlıyoruz” dedi.
“En önemli altyapı yatırımlarından biri”
Türkiye’nin, coğrafi bakımdan üç kıtanın ortasındaki kilit konumuyla, gelişmiş pazarlarla, gelişmekte olan pazarlar arasındaki uçuş rotaları üzerinde yer aldığını söyleyen Bakan Uraloğlu, “Türkiye olarak 4 saatlik uçuş süresiyle 1,4 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin merkezinde avantajlı ve muhteşem bir lokasyona sahibiz. 2002 yılından sonra havacılığımızı özel sektör işletmelerine açarak rekabet ortamı oluşturduk.
İstanbul Havalimanı başta olmak üzere yeni havalimanları inşa ettik. Böylece iç hatlardaki aktif havalimanı sayımızı 26’dan 57’ye yükselttik. 2053 hedeflerimiz kapsamında mevcutta 57 olan aktif havalimanı sayımızı da 61’e çıkaracağız” diye konuştu.
Hava ulaştırma anlaşması bulunan ülke sayısının 81’den 174’e çıktığını, 2002 yılında 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken, bugün 131 ülkede 346 noktaya ulaştıklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, 2023 yılında 57 havalimanından 214 milyon insanın yolculuk yaptığını ve bu yıl bu sayının üzerinde değerlere ulaşılacağını öngördüklerini belirtti. Uraloğlu, “Dünya’nın en iyi 25 küresel havalimanı uçak kalkışları değerlendirmesinde ise İstanbul Havalimanımız dünya genelinde 7. sırada yer aldı” diye konuştu.
Bakan Uraloğlu, Çukurova Uluslararası Havalimanı’nda bölgesel olması niteliğiyle havacılık alanındaki en önemli altyapı yatırımlarından biri olduğuna vurgu yaparak, “Bölgesel havalimanlarının ülke hizmet ihracatına ve inşa edildikleri bölgenin hizmet sektörüne ciddi oranda katkı sağladığı bilinen bir gerçektir. Bildiğiniz üzere Çukurova, tarih, kültür ve medeniyetin en eski merkezlerinden birisi. Aynı zamanda dünyanın en bereketli topraklarına sahip.
Böylesine muhteşem imkana ve bereketli topraklara sahip olan bu bölgenin daha da dünyaya açılması, değerine değer katması için ulaşım ve iletişim yollarının geliştirilmesi gerekiyor. Bu noktada hem Adanalıların hem de Mersinlilerin bir an evvel açılmasını beklediği Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın açılışı için bölge insanımızı daha fazla bekletmemek adına altyapı inşaatını öz kaynaklarımızla hızlıca bitirdik” açıklamasında bulundu.
CAT-II (KET 2) standardında 3 bin 500 metre uzunluğunda ve 60 metre gövde genişliği ile ana pisti inşa ettiklerini kaydeden Bakan Uraloğlu, pistimiz bu durumuyla en geniş gövdeli yolcu uçaklarının dahi iniş ve kalkışına imkân sağlayacağını ifade etti.
Uraloğlu, “Yine altyapı projesi kapsamında; 3 bin 500 metre uzunluğunda ve 45 metre gövde genişliği ile acil durumlar için de uygun olan yardımcı pisti (Emergency Pist), 2 adet Yüksek Sürat Taksiyolu, Terminal Apronu, Kargo Apronu, Özel Uçaklar Bölgesi Apronu, 2 adet Yer Hizmetleri Araç Park Yeri, Nöbetçi Kulübeleri ve Çevre Güvenlik Yolu gibi imalatları da tamamladık” dedi.
Üstyapı tesisleri yapım çalışmaları tamamlandı
3 etap olacak şekilde planlanan üstyapı tesislerin de yapım çalışmalarının bittiğini söyleyen Uraloğlu, “Birinci etap ve 2. etapların toplam kapalı alanı 179 bin 180 metrekare, 3. etabın ise 35 bin metrekare olmak üzere toplam kapalı alan 214 bin 180 metrekaredir.
Tüm etapların toplam sabit yatırım bedeli yaklaşık 244 milyon 515 bin eurodur. 244,5 milyon euro yatırımla hayata geçen havalimanımızdan 25 yıl içerisinde de 297 milyon 100 bin euro kira bedeli elde edeceğiz. Artık gördüğünüz üzere yoğunluklu olarak temizlik ve peyzaj çalışmaları devam ediyor.
Havalimanımızın karayolu bağlantısını sağlayan yol çalışmalarını da bitirdik. Yolumuzu 15,9 km uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında tamamladık. Bu projemiz kapsamında toplam 258 metre uzunluğunda 6 adet tek köprü, 90 metre uzunluğunda 2 adet çift köprü ve 127 metre uzunluğunda farklı seviyeli kavşak inşa ettik” diye konuştu
Hava yoluyla lojistik avantajlar sağlayacak
Bölgedeki işletmelerin havayoluyla daha hızlı ve etkin bir şekilde mal taşımasını, yerel işletmelerin küresel tedarik zincirlerine entegrasyonunu kolaylaştıracağına vurgu yapan Bakan Uraloğlu, bu durumun bölgedeki işletmelerin daha geniş pazarlara açılmasını ve ihracat potansiyellerini artırmasını sağlayacağını ve uluslararası arenada rekabet gücünü arttıracağını sözlerine ekledi.
Havayoluyla taşımacılığın, özellikle acil ve kritik malzemelerin zamanında teslimatını sağlayarak tedarik zincirlerinin kesintisiz işlemesine yardımcı olduğuna atıfta bulunan Bakan Uraloğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Özellikle tarım faaliyetlerinin gelişmişliğiyle bilinen Çukurova Bölgemizin artık ürettiği tarım ürünleri gibi hızlı bozulan ve zamanında teslimat gerektiren malların taşınmasında hava yoluyla lojistik avantajlar sağlayacaktır. Bu da üretim süreçlerinin optimize edilmesi ve maliyetlerin düşürülmesi anlamına da gelmektedir.
Ayrıca hizmete açıldığında bölge ve ülke genelinde doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 3 bin kişinin istihdamına katkı sunacaktır. Çukurova Uluslararası Havalimanı Türkiye’nin Ortadoğu ülkelerine açılan kapısı olacaktır. Mersin ve Adana başta olmak üzere çevre illere ekonomik, ticari ve turizm açısından büyük katkı sağlayacaktır. Ülkemizin gelişmesi ve havacılık alanında uluslararası bir aktarma merkezi olması adına akılcı ve milletimizin ihtiyaçlarına cevap veren tüm proje ve hizmetlere destek vermeye de devam edeceğiz.”