Çukurova Havalimanı açılış için gün sayıyor

Meryem KARADAĞ

Çukurova Bölgesine hiz­met vermesi amacıyla, 800 hektar arazi üzerine inşa edilen Çukurova Uluslararası Ha­valimanı’nda ki çalışmaları yerin­de inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Yıl­lık 9 milyon yolcu kapasitesiyle en geniş gövdeli uçakların da inebi­leceği Çukurova Uluslararası Ha­valimanımızın resmi açılışını 10 Ağustos Cumartesi günü Cum­hurbaşkanımızın teşrifleriyle ger­çekleştirmeyi planlıyoruz” dedi.

“En önemli altyapı yatırımlarından biri”

Türkiye’nin, coğrafi bakımdan üç kıtanın ortasındaki kilit konu­muyla, gelişmiş pazarlarla, geliş­mekte olan pazarlar arasındaki uçuş rotaları üzerinde yer aldığı­nı söyleyen Bakan Uraloğlu, “Tür­kiye olarak 4 saatlik uçuş süresiy­le 1,4 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin merkezinde avantajlı ve muhteşem bir lokasyona sahibiz. 2002 yılından sonra havacılığımı­zı özel sektör işletmelerine açarak rekabet ortamı oluşturduk.

İstan­bul Havalimanı başta olmak üzere yeni havalimanları inşa ettik. Böy­lece iç hatlardaki aktif havalimanı sayımızı 26’dan 57’ye yükselttik. 2053 hedeflerimiz kapsamında mevcutta 57 olan aktif havalima­nı sayımızı da 61’e çıkaracağız” di­ye konuştu.

Hava ulaştırma an­laşması bulunan ülke sayısının 81’den 174’e çıktığını, 2002 yılında 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçek­leştiriliyorken, bugün 131 ülkede 346 noktaya ulaştıklarını kayde­den Bakan Uraloğlu, 2023 yılında 57 havalimanından 214 milyon in­sanın yolculuk yaptığını ve bu yıl bu sayının üzerinde değerlere ula­şılacağını öngördüklerini belirt­ti. Uraloğlu, “Dünya’nın en iyi 25 küresel havalimanı uçak kalkışları değerlendirmesinde ise İstanbul Havalimanımız dünya genelinde 7. sırada yer aldı” diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, Çukurova Ulus­lararası Havalimanı’nda bölgesel olması niteliğiyle havacılık alanın­daki en önemli altyapı yatırımla­rından biri olduğuna vurgu yapa­rak, “Bölgesel havalimanlarının ülke hizmet ihracatına ve inşa edil­dikleri bölgenin hizmet sektörüne ciddi oranda katkı sağladığı bilinen bir gerçektir. Bildiğiniz üzere Çu­kurova, tarih, kültür ve medeniye­tin en eski merkezlerinden birisi. Aynı zamanda dünyanın en bere­ketli topraklarına sahip.

Böylesi­ne muhteşem imkana ve bereketli topraklara sahip olan bu bölgenin daha da dünyaya açılması, değerine değer katması için ulaşım ve ileti­şim yollarının geliştirilmesi gere­kiyor. Bu noktada hem Adanalıla­rın hem de Mersinlilerin bir an ev­vel açılmasını beklediği Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın açılı­şı için bölge insanımızı daha fazla bekletmemek adına altyapı inşaa­tını öz kaynaklarımızla hızlıca bi­tirdik” açıklamasında bulundu.

CAT-II (KET 2) standardında 3 bin 500 metre uzunluğunda ve 60 metre gövde genişliği ile ana pis­ti inşa ettiklerini kaydeden Bakan Uraloğlu, pistimiz bu durumuyla en geniş gövdeli yolcu uçaklarının dahi iniş ve kalkışına imkân sağla­yacağını ifade etti.

Uraloğlu, “Yine altyapı projesi kapsamında; 3 bin 500 metre uzunluğunda ve 45 met­re gövde genişliği ile acil durum­lar için de uygun olan yardımcı pis­ti (Emergency Pist), 2 adet Yüksek Sürat Taksiyolu, Terminal Apronu, Kargo Apronu, Özel Uçaklar Böl­gesi Apronu, 2 adet Yer Hizmetleri Araç Park Yeri, Nöbetçi Kulübeleri ve Çevre Güvenlik Yolu gibi imalat­ları da tamamladık” dedi.

Üstyapı tesisleri yapım çalışmaları tamamlandı

3 etap olacak şekilde planlanan üstyapı tesislerin de yapım çalış­malarının bittiğini söyleyen Ura­loğlu, “Birinci etap ve 2. etapla­rın toplam kapalı alanı 179 bin 180 metrekare, 3. etabın ise 35 bin met­rekare olmak üzere toplam kapa­lı alan 214 bin 180 metrekaredir.

Tüm etapların toplam sabit yatı­rım bedeli yaklaşık 244 milyon 515 bin eurodur. 244,5 milyon euro ya­tırımla hayata geçen havalimanı­mızdan 25 yıl içerisinde de 297 mil­yon 100 bin euro kira bedeli elde edeceğiz. Artık gördüğünüz üzere yoğunluklu olarak temizlik ve pey­zaj çalışmaları devam ediyor.

Ha­valimanımızın karayolu bağlantı­sını sağlayan yol çalışmalarını da bitirdik. Yolumuzu 15,9 km uzunlu­ğunda, bitümlü sıcak karışım kap­lamalı bölünmüş yol standardında tamamladık. Bu projemiz kapsa­mında toplam 258 metre uzunlu­ğunda 6 adet tek köprü, 90 metre uzunluğunda 2 adet çift köprü ve 127 metre uzunluğunda farklı sevi­yeli kavşak inşa ettik” diye konuştu

Hava yoluyla lojistik avantajlar sağlayacak

Bölgedeki işletmelerin havayoluyla daha hızlı ve etkin bir şekilde mal taşımasını, yerel işletmelerin küresel tedarik zincirlerine entegrasyonunu kolaylaştıracağına vurgu yapan Bakan Uraloğlu, bu durumun bölgedeki işletmelerin daha geniş pazarlara açılmasını ve ihracat potansiyellerini artırmasını sağlayacağını ve uluslararası arenada rekabet gücünü arttıracağını sözlerine ekledi.

Havayoluyla taşımacılığın, özellikle acil ve kritik malzemelerin zamanında teslimatını sağlayarak tedarik zincirlerinin kesintisiz işlemesine yardımcı olduğuna atıfta bulunan Bakan Uraloğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Özellikle tarım faaliyetlerinin gelişmişliğiyle bilinen Çukurova Bölgemizin artık ürettiği tarım ürünleri gibi hızlı bozulan ve zamanında teslimat gerektiren malların taşınmasında hava yoluyla lojistik avantajlar sağlayacaktır. Bu da üretim süreçlerinin optimize edilmesi ve maliyetlerin düşürülmesi anlamına da gelmektedir.

Ayrıca hizmete açıldığında bölge ve ülke genelinde doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 3 bin kişinin istihdamına katkı sunacaktır. Çukurova Uluslararası Havalimanı Türkiye’nin Ortadoğu ülkelerine açılan kapısı olacaktır. Mersin ve Adana başta olmak üzere çevre illere ekonomik, ticari ve turizm açısından büyük katkı sağlayacaktır. Ülkemizin gelişmesi ve havacılık alanında uluslararası bir aktarma merkezi olması adına akılcı ve milletimizin ihtiyaçlarına cevap veren tüm proje ve hizmetlere destek vermeye de devam edeceğiz.”