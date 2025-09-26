Çukurova Isı’da ikinci kuşak yönetime geçti

Çukurova Isı,, ikinci kuşak temsilcilerin yönetimde aktif olarak görev almasıyla birlikte sürdürülebilir büyüme yolunda stratejik bir adım attı.

Yeni yönetim yapılanmasında; Satış Müdürü Kerem Ünlü, Yönetim Kurulu Başkanı, Dış Ticaret ve Satın Alma Müdürü Selva Ünlü Duruak, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Pazar Geliştirme Müdürü Eren Ünlü ve Pazarlama Müdürü Osman Ünlü ise Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı.

Şirket, bu yönetim değişikliğinin yanı sıra büyüme stratejisi doğrultusunda ticari unvanını da yeniledi. Çukurova Isı A.Ş., artık yoluna Çukurova İklimlendirme A.Ş. olarak devam edecek. Yeni unvan ve yönetim yapılanmasıyla birlikte şirket, yurt içi ve yurt dışında daha geniş bir pazara ulaşmayı, ürün portföyüyle iklimlendirme sektöründe öncü rolünü pekiştirmeyi hedefliyor.

Çukurova Isı Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Ünlü, bu dönüşümün sadece bir isim değişikliği olmadığını, aynı zamanda şirketin büyüme vizyonunu ve sektördeki liderlik hedeflerini yansıttığını vurgulayarak, “Çukurova Isı olarak, bundan sonra da yenilikçi ürünlerimiz, kaliteli hizmet anlayışımız ve müşteri odaklı yaklaşımımızla sektörün güvenilir markası olmayı sürdüreceğiz. Yeni unvanımız, yalnızca bir ticari unvan değişikliğini değil; aynı zamanda daha güçlü, daha dinamik ve sürdürülebilir büyüme vizyonumuzu temsil ediyor. Hedefimiz, Türkiye’deki lider konumumuzu pekiştirirken, uluslararası pazarlarda da büyümemizi hızlandırmaktır. Yönetim kadromuzun genç ve dinamik yapısı da sürdürülebilir büyüme vizyonumuzu destekleyecek ve şirketimizi daha ileri taşıyacak” dedi.