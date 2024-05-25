CW Enerji, ABD ve Azerbaycan'da iki fuara katıldı

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, Türkiye'de ve dünyanın çeşitli yerlerinde sektörleri ile ilgili olan etkinliklerde aktif olarak yer almaya özen gösterdiklerini ifade etti.

Sarvan, fuarlar aracılığıyla güneş enerjisi çözümlerini dünya genelinde paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirtti ve ekledi:

"Fuarlarda dünyanın birçok ülkesinden gelen ziyaretçilerle bir araya geldik ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk; yerli ve milli olan güneş panellerimizi sergiledik. Türkiye'de üretilen ürünlerin dünya pazarında yer alabileceğini gösteriyoruz ve bununla gurur duyuyoruz. Fuarlar, küresel ölçekte bağlantılar kurmamıza ve yeni pazarlar yaratmamız adına önemli bir yere sahip. Bu nedenle fuarlar aracılığıyla güneş enerjisi çözümlerimizi dünya genelinde paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz."