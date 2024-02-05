CW Enerji ile Kuzey Boru'dan 8,7 milyon dolarlık anlaşma

Anlaşma yaptığı firmalara bir yenisini daha ekleyen CW Enerji, imza attığı projelerle daha sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlamayı hedefliyor.

CW Enerji Üst Yöneticisi Volkan Yılmaz, Kuzey Boru ile güzel bir projeye imza attıklarını belirterek, söz konusu anlaşma kapsamında CW Enerji tarafından geliştirilmesi devam eden arazi tipi GES'in KDV hariç 8 milyon 700 bin dolar (yaklaşık 263 milyon 570 bin lira) bedelle satışına ilişkin sözleşmenin imzalandığını ifade etti.

Yılmaz, şirketin hayata geçirdiği her projeyle hem sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağladığını hem de ülke ekonomisine katkıda bulunduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Güneş enerjisinin kullanımını yaygınlaştırmak ve daha yaşanabilir bir çevreye katkı sağlamak adına var gücümüzle çalışıyoruz. Kurulduğumuz günden bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müşteri beklentilerine en etkin ve hızlı şekilde yanıt verebilmek adına gelişen teknolojiyi takip edecek ve katma değerli ürünlerimizle sektör adına kazanımlar sağlamayı sürdüreceğiz."