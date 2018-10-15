Dalgakıran'dan Japon ortaklığında kompresör fabrikası yatırımı

15 Ekim 2018

SABİHA TOPRAK

KOCAELİ - Japon IHI ve Dalgakıran Kompresör'ün ortaklığında kurulan Türkiye'nin ilk ve tek kompresör fabrikası Kocaeli İMES Organize Sanayi Bölgesi'nde açıldı. Açılış nedeniyle yapılan törene IHI Dalgakıran CEO'su Kazuo Kobayashi, IHI Dalgakıran ve Dalgakıran Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, IHI tepe yöneticilerinden Hideaki Ishige, IHI Yönetim Kurulu Üyesi Masafumi Nagano, TİM Başkanı İsmail Gülle, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve çok sayıda davetli katıldı.

IHI Dalgakıran Genel Müdürü Yakup Tüfekçi, yaptığı açılış konuşmasında "Şirketimiz Şubat 2017'de resmi olarak kuruldu ama bu yatırım yaklaşık 10 yıllık bir çalışmanın ürünü. Ar-Ge bölümümüzde Japon ve Türk ortaklıkla hizmet sunuyoruz. Çok yakın bir zamanda da IHI Dalgakıran resmi Ar-Ge merkezini açmış olacak. Turbo kompresörlerle petrokimya, otomotiv, tekstil gibi alanlarda büyük olan firmalara hizmet sunuyoruz. Yaklaşık iki ay içerisinde yerlilik oranımızı yüzde 70'lere çıkaracağız. Ticari faaliyetlerine yeni başlayan IHI Dalgakıran bünyesinde yaklaşık 40'a yakın kompresörümüzü hizmete sunduk ve yüzde 100 memnuniyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

"İhracata katkı sağlayacağız"

Açılış törenindeki konuşmasına şirketlerini bugünlere getiren Ömer Dalgakıran'a teşekkür ederek başlayan IHI Dalgakıran ve Dalgakıran Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, ürettikleri turbo kompresörleri ihraç ettiklerinin altını çizdi. Dalgakıran, “IHI Dalgakıran Turbo Kompresör üretim tesisini Türkiye'ye kurarak hem ithalat oranını düşüreceğiz hem de ihracata katkı sağlamış olacağız” diye konuştu. Dalgakıran, ihracat başarılarının altını çizerek, Ukrayna'da THY'den sonra en çok tanınan ikinci Türk markası olduklarını söyledi. Dalgakıran, 2019 yılının Haziran ayında IHI Dalgakıran'ın yakınında yeni bir 50 bin metrekarelik kompresör fabrikasının açılışını yapacaklarını müjdesini verdi.

Çin ve Japonya'nın ardından en son teknoloji

IHI Dalgakıran CEO'su Kazuo Kobayashi, IHI Dalgakıran, “Çin ve Güneydoğu Asya başta olmak üzere alanımızda Japonya'nın bir numaralı şirketiyiz. Bu kompresörler dünyanın her yerinde kullanılabiliyor ve önem derecesi bakımından çok üst seviyede. Açtığımız bu tesis, Çin ve Japonya'dan sonra en son teknolojiye sahip üçüncü fabrika konumunda. 100 kişiden fazla çalışana sahip olan bir fabrika olmayı hedefliyoruz. 5 yıl içerisinde yılda 300 adetten fazlasını üretmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.