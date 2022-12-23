Danfoss, 50'den fazla iş ortağıyla Dubai'de bir araya geldi

Danfoss, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Umman, Mısır, Ürdün, Lübnan, Fas, Türkiye ve Güney Afrika'daki 50'den fazla iş ortağıyla Dubai'de bir araya geldi. Tarihte ilk kez Katar’da düzenlenen FIFA Dünya Kupası’na özel, #OneTeamOneGoal mottosu ve futbol temasıyla düzenlenen etkinlikte katılımcılar; çalıştay, mini futbol turnuvası, Dünya Kupası yarı final gösterimi gibi birbirinden farklı aktivitelere katıldı.

Bir gün süren etkinlikte katılımcılar; güne satış ve iletişim tekniklerinin yanı sıra Danfoss Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim (ESG) misyonunun tanıtıldığı çalıştayla başladı. Dubai'yi ziyaret eden Danfoss Sürücüler Satış, Pazarlama ve Servis Kıdemli Başkan Yardımcısı Kjell H. Stroem ile tanışma fırsatı da yakalayan iş ortakları, öğleden sonra düzenlenen mini futbol turnuvasına katıldı. Akşam yemeği eşliğinde ise Dünya Kupası yarı final maçını izledi.

Danfoss Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölge Başkanı Ziad Al Bawaliz, “Başarılı geçen bir yılı, iş ortaklarımızla, diğer bir deyişle bölgemizin kilit oyuncularıyla Dubai’de bir araya gelerek kutlamak istedik. Futbol insanları ortak bir paydada birleştiren, ilham veren bir spor. Bu sebeple, iş ortaklarımızın motivasyonunu artırmak; takım ruhunu ortaya koymak; ortak hedefler ve tek bir amaç etrafında toplanma öğretilerinin kazanımı adına son derece faydalı bir etkinlik oldu. Farklı ülkelerden ve farklı segmentlerden bir araya gelen iş ortaklarımız, futbol turnuvası sayesinde birlikte vakit geçirme fırsatını yakaladı. Danfoss olarak ESG hedeflerimiz ilk sırada geliyor. Bu sebeple, etkinliğin teması olarak #OneTeamOneGoal'ü seçtik. Bu hedeflere ulaşmamıza yardımcı olmaları için iş ortaklarımıza güveniyoruz” diye konuştu.