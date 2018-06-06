Danimarkalı Kamstrup, akıllı sayaçta yerli ortaklıklarla büyümeye odaklandı

06 Haziran 2018

BARIŞ SEDEF

İSTANBUL - Danimarkalı Kamstrup, akıllı sayaçlar konusunda elektrik, su ve kalorimetre üreticisi olan firma yerli ortaklıklarla Türkiye pazarında büyümeye odaklandı. Kablosuz iletişim teknolojilerinde Avrupa bölgesinde ciddi bir dönüşüm olduğunu anlatan Kamstrup Türkiye Ülke Müdürü Mehmet Akif Ak, elektrik şebekesi üzerinden kablolu haberleşme sistemlerinin elektriksel gürültüden daha kolay etkilendiğini ve bu sürecin haberleşmede çeşitli problemlere neden olduğunu söyledi. Şanlıurfa Belediyesi'nin Su ve Kanal İdaresi'nde su kuyularının uzaktan yönetilmesi projesinde yer aldıklarını anlatan Ak, "Projede belediyeye her kuyu için bir akıllı elektrik sayacı temin ettik. 2018 sonu itibariyle toplamda bin 100 kuyuda akıllı su sayacı olacak. Sayaçlar 10 yıllık garanti kapsamında" dedi. Ak, akıllı sayaç sistemlerinin enerji yönetimi ve tasarruf gibi birçok alanda da avantaj sağladığını kaydetti. Türkiye'nin cari açığında enerji ithalatının ilk sırada yer aldığına dikkat çeken Ak, "Bunu düşük seviyelere çekmek için tasarrufu artırıcı ürünlere ve bu alandaki politikalara ağırlık verilmeli" diye konuştu. Ak, Türkiye'de akıllı sayaç sistemlerine ilişkin 3 ile 3.5 milyar euro arasında bir şebeke yatırımı ön görüldüğünü ifade etti. Global olarak Kamstrup'un 2017 cirosunun 400 milyon euro olduğunun altını çizen Ak, bu yıl içinde global olarak ciroda geçen yılın altına inmemeyi ve üzerine ekleyerek ilerlemek istediklerini söyledi. Toplamda bin 500 kişiyi istihdam ettiklerini ifade eden Ak, "Çalışanlarımızın yüzde 25'i Ar-Ge departmanımızda çalışıyor. Katma değeri yüksek ürünlerle iyi bir ciro yakaladık" diye konuştu.

Anlık elektrik tüketimi 50 GW

Ak, "Türkiye'nin halihazırda kurulu gücü 80 GW, anlık tüketimimiz ise 50 GW ve bu oran her geçen yıl artıyor. 2035'e kadar akıllı şebekeler alanında yapılacak yatırımların faal hale gelmesi ile anlık olarak 30 GW'lık tasarruf edilmesi mümkün" dedi. Akıllı şebeke yol haritasında çıkan sonuçlarda paydaşlara büyük görevler düştüğünü belirten Ak, "Burada Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu'nun gerekli bütçeyi dağıtım şirketlerine sağlayarak gerekli adımları atacağına inanıyoruz" diye konuştu.