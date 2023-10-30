Danışmanlık şirketi Ernest &Young Türkiye'deki 6. ofisini Adana'da hizmete açtı

Adana Ofisi’nin 2023 yılının başından itibaren hizmet vermeye başladığını, resmi açılışının ise 6 Şubat’taki Kahramanmaraşlı merkezli 11 ili etkileyen depremden dolayı geciktiğini kaydeden EY Türkiye Şirket Ortağı ve Adana Ofis Lideri Bora Tanrısınatapan, her biri alanında uzman ekiplerle bölgedeki şirketlerin her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olacaklarını söyledi.

Adana ve çevre illerdeki şirketlerde büyük potansiyel olduğunu düşündüklerini aktaran Tanrısınatapan, EY’ın uluslararası tecrübesini ve profesyonel hizmetlerini, şirketlerin ihtiyaçlarına yönelik yaygınlaştırmayı hedeflediklerini, Cumhuriyetin 100. yılında ve daha nice Türkiye’nin büyümesine, ekonomisine ve işdünyasına katkı sağlamaya devam edeceklerini bildirdi.

EY Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğulları ise Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye’de 40 yıldır faaliyet gösteriyor olmaktan büyük mutluluk duyduklarını, Adana’nın; İstanbul Maslak, İstanbul Maltepe, Ankara, Bursa ve İzmir’in ardından Türkiye’deki altıncı ofisleri olduğunu bildirdi.

Türkiye ekonomisine verdikleri katkıyı her geçen gün artırmanın heyecanını yaşadıklarını dile getiren Canoğulları, “Paydaşlarımızın büyümesinde ve küresel değer zincirine katkı sağlama hikâyesinde yanlarında yer almayı önemsiyoruz.

Çözüm odaklı profesyonel hizmet anlayışımızı ileri taşıyarak devam ettireceğiz” dedi. Canoğulları, Adana’dan Ortadoğu ülkeleri ile Dubai ve Suudi Arabistan’a hizmet ihraç etmek istediklerini, bunu da Adana Ofisi üzerinden gerçekleştirmeyi hedeflediklerini, Adana Ofisi’nin bu amaçla personel sayısını 100’e çıkarmayı, daha sonraki yıllarda ise artırarak sürdürmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.