Danissimo yeni ürününü tanıttı
Danissimo’nun yeni “Limon Cheesecake” lezzetinin anlatıldığı reklam filmi izleyicilerle buluştu.
Danone Türkiye Sütlü Ürünler’in geçtiğimiz yıl “yeni nesil” tatlı konumlandırmasıyla pazara giriş yapan Danissimo”nun, yeni lezzeti “Limon Cheesecake” için çektiği reklam filmi yayına girdi.
Danissimo, “Limon Cheesecake” ve “Çikolatalı Gofret Topları”nı yenilenen ambalajıyla tatlı severlere sunuyor.
Yeni bir tatlı deneyimi sunan Danissimo fındık & Kkurabiye, çikolata parçalı, kırmızı meyveler, karamel & incir, elma & kivi çeşitlerini bulunduruyor.