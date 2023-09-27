Danone’den Lüleburgaz'a yeni fabrika yatırımı

Başak Nur GÖKÇAM

Sağlık yoluyla beslenmeyi insana ulaştırma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Danone, Lüleburgaz Üretim Yerleşkesi’ne 450 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdi. Son yatırımla malnütrisyon tedavisinde kullanılan medikal beslenme ürünlerinin yerli üretimi gerçekleştirilecek.

Fabrikanın açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, Danone Türkiye Genel Müdürü Cem Küçükcan ve Danone Global Operasyonlar Başkanı Vikram Agarwal katıldı.

Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yapacak

Törende konuşan Bakan Fatih Kacır, Danone’nin 450 milyon TL’lik yatırımı ile “malnutrisyon” tedavisinde kullanılan medikal beslenme ürünlerinin yerli üretimine başlandığının altını çizdi.

Genelde aşırı, yetersiz ya da dengesiz beslenme olarak tanımlanan malnütrisyonun çocuklardan yetişkinlere kadar milyonlarca insanı etkilediğini belirten Bakan Kacır, “Danone tarafından yapılan bu kritik yatırım ile, medikal beslenme ürünlerinin ülkemizde yerli üretimine katkı sağlanmış olacak. Ayrıca, ülkemizde üretilen medikal beslenme portföyü iç pazardaki ihtiyaca cevap vermenin yanı sıra; İngiltere, Macaristan, Slovakya ve Çekya’ya ihraç edilecek” dedi.

“Bebek maması üretimi bekliyoruz”

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, yatırım sürecini başından beri yakından takip ettiklerini ve destek oldukları Danone’nin bu yatırımı ile yetersiz beslenmeye bağlı hastalıkların tedavisi için önem arz eden medikal beslenme ürünlerinin Türkiye’de üretimini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Dağlıoğlu, “İlaç kapsamında değerlendirilen, katma değeri yüksek ve özel nitelikli bu ürünlerin yerlileştirilmesi ve bu tesisin bölgesel bir üretim merkezi olarak çevre ülkelere ihracat yapacak olması ülkemizin üretim hedefleri ile aynı doğrultudadır.

Aynı zamanda bebek mamalarının artık Türkiye’de de üretilmesini bekliyoruz” diye konuştu. Törende konuşan Danone Türkiye Genel Müdürü Cem Küçükcan ise medikal beslenmedeki yerli üretimle Türkiye’nin ihtiyacına cevap vermenin yanı sıra halihazırda aralarında Macaristan, Slovakya ve İngiltere’nin de bulunduğu çok sayıda ülkeye ürün ihraç ettiklerini söyledi.

Medikal beslenme alanında bir üretim ve ihracat üssü olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini belirten Küçükcan, “Hedefimiz; üretim kapasitemizi 2 yıl içinde yüzde 50 artırırken, ihracatımızı ise 3 katına çıkararak, Türkiye ekonomisine katkımızı ve yarattığımız sürdürülebilir değeri katlayarak artırmak” şeklinde konuştu.

Yıllık 5 milyon euroluk iş hacmi oluşturulacak

500 milyon euro ciro, 20 milyon dolarlık ihracatı ile Türkiye ekonomisine katkı sunan Danone’nin yatırımlarını takip ettiklerini ve desteklediklerini belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “450 milyon TL’lik bu yatırım ile malnütrisyon tedavisinde kullanılan medikal beslenme ürünlerinin yerli üretimine Danone başlamış bulunuyor.

Önümüzdeki süreçte 30 milyon euroya ulaşacak olan bu yatırım, ülkemizde cari açığın azaltılmasına da önemli katkılar sağlayacak. Tesiste kullanılan ham maddelerin yerlileştirilmesi için yürütülen projeden yıllık 5 milyon euroluk iş hacmi oluşturulacak” bilgisini verdi. Üretimde kullanılan hammaddeleri de yerlileştirerek Türkiye’ye ve bölgesel kalkınma çalışmalarına yönelen Danone, tesiste kullandığı üretim süreci tasarımı sayesinde yüzde 30 enerji tasarrufu sağlayacak.