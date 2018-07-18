DAP Holding 5 yıl içinde 13 milyar TL yatırım yapacak

18 Temmuz 2018

Yaşar KUŞ

En son Emlak Konut GYO’nun Nişantaşı ve Çekmeköy olmak üzere 2.9 milyar lira değerinde iki ihalesini kazanan, ayrıca İstanbul ve İzmir’de 700 bin metrekarenin üzerinde arsa geliştiren DAP Holding, 5 yıl içinde 13 milyar TL’lik yatırım yapmayı hedefliyor.

Emlak Konut GYO’dan son dönemde İstMarina, Validebağ gibi dev proje ihaleleri alıp, İstMarina’yı bitirip teslim ettiklerine dikkat çeken DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, “Validebağ’ı 2019’da teslim etmeyi planlıyoruz. Şimdi de Nişantaşı ve Çekmeköy’de farklı projelere imza atıp erkenden teslim etmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

İş bitirme becerileri, erken teslimleri ve stratejik projeleri ile sektöre örnek olduklarına vurgu yapan Ziya Yılmaz, “Sadece son iki yılda 4 bin 600’ün üzerinde teslimat gerçekleştirdik. Bu en az inşaat süreci kadar kıymetli, özen gösterilmesi gereken bir konu. Tüketicide bazı yetersiz inşaat şirketleri yüzünden algı karışıklığı oluşmamalı” değerlendirmesinde bulundu.

Satış rekoru kırdı

2017’de satış rekorları kırarak 1.1 milyar TL ciro gerçekleştirdiklerini, 2018’i ise arazi geliştirme yılı olarak ilan ettiklerini hatırlatan Yılmaz, “İstanbul ve İzmir’de devam eden yatırımlara ek olarak, yaklaşık 2.9 milyar TL değerindeki Nişantaşı ve Çekmeköy ihalelerini kazanarak bu hedef doğrultusunda adım attık. Sahip olduğumuz güçlü finansal yapımızla gelecek 5 yılda toplam 13 milyar TL’lik bir yatırıma imza atarak ülkemize katma değer sağlamayı sürdüreceğiz” dedi.

Hababam Sınıfı’na komşu: Validebağ Konakları

İstanbul ve İzmir’de geliştirdikleri arsaların büyüklüğünün 700 bin metrekareye ulaştığına dikkat çeken Yılmaz, “Bin 611 konut, ofis ve ticari alandan oluşan İstMarina’da teslimatlar neredeyse bitti. Geçen yıl İzmir projesine başladık. DAP İzmir’in yüzde 75’inin satışını tamamladık. İzmir’de üç yeni projeye daha hazırlanıyoruz. Bunlar Mavişehir ve Çeşme’de olacak. Çeşme’de özellikle denize sıfır önemli bir arazide benzersiz bir proje için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

İstanbul’da Beykoz, Pendik, Maslak ve Ünalan Mahallesi’nde çalışmalarımız devam ediyor. Hababam Sınıfı’na ev sahipliği yapan ve şu an da Hababam Sınıfı Müzesi olarak kullanılan Validebağ Korusu’nun içindeki binaya komşu durumdaki Validebağ Konakları ve Teras Kule’nin inşaatı da büyük bir hızla sürüyor. Bu proje 5’er katlı toplam 319 konak ve 47 mağazadan oluşuyor” diye konuştu.

250 milyon euroluk İstMarina’da yaşam başladı

Emlak Konut GYO’nun gerçekleştirdiği Nişantaşı ihalesine en yüksek teklifi verdiklerini belirten Ziya Yılmaz, “Burada 25 dönümlük arsanın yaklaşık 11 dönümü ticaret ve konut alanı, 1 dönümü yalnızca ticaret alanı ve yaklaşık 7 dönümü de park alanı olarak ayrılacak. Arazinin bitişiğinde Ihlamur Kasrı Doğal ve Tarihi Sit Alanı bulunması dolayısıyla yeşil alan düzenlemesi de yapıldı. Bugünün değil, 50 yıl sonrasının yapılarını inşa ediyoruz. Çekmeköy’deki toplam arsa alanı ise 155 bin 56 metrekare. Burada ticari üniteler, konutlar, eğitim tesisi, sosyal ve kültürel tesis ile park alanları yer alacak” bilgisini verdi.

Kartal sahilde, denize sıfır konumuyla 250 milyon euro yatırımla gerçekleşen İstMarina AVM’yi geçen mart ayında açtıklarını aktaran Yılmaz, “İst- Marina AVM 4’üncü nesil olarak tanımlanan, açık alanların da bulunduğu bir alışveriş merkezi. Kısa sürede İstanbulluların yeni buluşma noktası haline geldi. Yaklaşık 200 ticari ünite ile hizmet veren İstMarina, Dünyanın En İyi Karma Yaşam Projesi Ödülü’nü aldı. Bağdat Caddesi ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nın ortasında yer alıyor ve değeri her gün artan Kartal sahilinde konumlanıyor. Türkiye’nin içinden hızlı tren geçen ilk alışveriş ve yaşam merkezi” diye konuştu.

"Murat Kurum, sektör için moral oldu"



Sektörün daha güvenli ve etkili olmasına öncülük etmeyi amaçladıklarını söyleyen Yılmaz, “Bunun için sektöre belli kriterlerin getirilmesi şart. Avrupa’nın tamamında 20-30 bin müteahhit bulunurken, Türkiye’de müteahhit sayısı 300 bin, sadece İstanbul’da ise 47 bin civarında. Sektöre girecek olan firmalara sermaye yeterliliği, iş bitirme yeterliliği ve teknik yeterlilik kriterleri getirilmeli. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na Murat Kurum’un getirilmesi sektör için şans. Kendisi sektörün içinden gelmiş, son derece enerjik bir isim. Konusuna son derece hakim, yetkin ve genç biri. Yeni bakanımız çevre ve şehircilik alanındaki tüm kesimlere büyük moral oldu” dedi.

Avrupa'da da proje geliştirecek

DAP’ın 5 yıl sonra en az 10 bin çalışana sahip bir marka olmayı hedeflediğini anlatan Yılmaz, “En az 2-3 ülkede proje geliştirmeyi odağımıza aldık. Yurtdışında incelemelerimiz sürüyor. Özellikle Avrupa ülkelerinde, proje geliştirmek istiyoruz. 2-3 yıl içinde markamızı yurt dışında taşımayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.