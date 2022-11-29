DAP’ın Sağlıklı Evler Ormanköy projesinde yaşam başladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bünyesinde, halka açık olarak Borsa İstanbul'da işlem gören DAP Gayrimenkul Geliştirme ve DAP Yapı'yı da barındıran DAP Holding'de "erken teslim" geleneği devam ediyor. Son olarak 2019'da Teras Kule ve 2020 yılında Validebağ Konakları ile DAP İzmir projelerinin teslimini gerçekleştiren DAP, şimdi de Sağlıklı Ev'lerin ilk örneği olan Çekmeköy'deki Ormanköy projesinin teslimlerine başladı. 1+1'den 5+1'e kadar farklı konut seçeneklerinin yer aldığı ve toplamda 1.021 ünitenin bulunduğu Emlak Konut GYO güvencesiyle geliştirilen Ormanköy projesi, bahçeli, teraslı ve büyük balkonlu konutlardan oluşuyor. Projede ilk satılan evler bugün itibarıyla 5-6 kat değer kazandı. Taahhüt edilen teslim süresinin 36 ay olduğu Ormanköy projesi, salgın döneminin tüm kısıtlarına rağmen 24 ayda tamamlandı.

Nişantaşı projesi 2023’te teslim edilecek

DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, "Türkiye'de Sağlıklı Evler'in ilk örneği olan Ormanköy projemizde inşaat süreci bitti. Pandeminin çalışma hayatındaki tüm zorluklarına rağmen, insanların evlerinden çıkamadığı, sokağa çıkma yasaklarının olduğu bir dönemde insan üstü bir çalışma ve motivasyonla hareket ettik. Şu an itibarıyla Ormanköy projesinde yaşam başladı. Şimdi ise Sağlıklı Evler'i lüks ile birleştiren Nişantaşı projemizi 2023 yılında teslim etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı. Yılmaz, “Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da tescilli hale gelen Sağlıklı Evler konseptinin ilk örneğini Çekmeköy'deki Ormanköy projesinde, ikinci örneğini Nişantaşı Koru projemizde hayata geçirdik. Şimdi ise Yeni Levent'te lüks ve country yaşamı buluşturuyoruz" dedi.

“Ev sahipleri müşterimiz değil, yol arkadaşımız”

Yılmaz, bugüne kadar hayata geçirdikleri projelerde, DAP yatırımcılarının ciddi kazançlar sağladığını vurgulayarak, "Biz ev sahiplerimizi hiçbir zaman müşteri olarak görmedik. Onlar bizim yatırımcılarımız, yol arkadaşımız, ailemiz...” dedi.