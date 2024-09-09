Darüşşafaka tarihinde bir ilk yaşandı! Öğrenci sayısı 1000'i aştı

'Eğitimde Fırsat Eşitliği' misyonuyla Türkiye’nin her coğrafyasından anne ve/veya baba kaybı yaşamış, maddi olanakları kısıtlı öğrencilere sekiz yıl boyunca tam burslu, yatılı, nitelikli eğitim olanağı sağlayan Darüşşafaka Eğitim Kurumları, bu eğitim ve öğretim yılında okul mevcudunun ilk kez 1000 öğrenciyi aştı.

Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç, “Deprem felaketinin yaralarını sarmak için geçtiğimiz dönemin ardından 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında da kamuoyuna verdiğimiz sözü tutarak 100 öğrencimizi daha aramıza katarken, onların başarı hikâyelerine ortak olacağız. Darüşşafaka’nın kapıları, onların hayallerine ve başarılarına her zaman sonuna kadar açık olacaktır” diye konuştu.

İş Bankası’nın büyük destek

Türkiye İş Bankası’nın desteğiyle geçtiğimiz yıl deprem bölgesinden öğrenci kabul eden Darüşşafaka, yeni ders yılında da bölgeden öğrencileri Darüşşafakalı yaptı. İlk ders ziliyle birlikte Darüşşafaka’daki eğitim yolculuklarına başlayan deprem bölgesinden gelen öğrencilerin 5. sınıftan başlayıp 12. sınıftan mezun oluncaya kadar 8 yıl boyunca tüm giderleri, 6 Şubat depremlerinin ardından yapılan iş birliği çerçevesinde İş Bankası tarafından karşılanacak. İş Bankası’nın öğrencilerin eğitimine katkısı üniversite hayatlarında da devam edecek.

Yeni kampüs müjdesi

Yeni kampüs inşaatının temellerinin yakında atılacağını müjdeleyen Başkan Güleç, “Daha çok öğrenciye ‘Eğitimde Fırsat Eşitliği’ olanağı sağlamak amacıyla kampüsümüzü kapasitesini artıracak şekilde yeniden inşa ediyoruz. Projemizi hayata geçirmek için de 'Eğitim Bizden, Yuva Sizden' bağış kampanyasını yürütüyoruz. Hayırsever milletimiz ve kurumlarımızın bağışlarıyla da bilgi çağının kampüsünü ülkemize kazandırıp daha fazla çocuğumuzun hayatına dokunabileceğiz” dedi.