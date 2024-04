Decathlon, Türkiye’de 2.el ürün satışına başlıyor

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Yakın zamanda tüm dünya yapılanmasında marka kimliğini yenileyen, perakendeden çok satış ve pazarlamaya odaklanan global spor markası Decathlon, Türkiye yapılanmasını da yeniden kurguluyor. 10 yıl önce girdiği Türkiye pazarında bugün 46 mağazaya ulaşan marka, marka portföyünü sadeleştirerek metrekare sınırını kaldırıp konsept mağazalar da açmaya başlayacak. Decathlon, yurtdışı mağazalarda uyguladığı kiralama, ikinci el ürün ve defolu ürün satış hizmetini Türkiye pazarına da taşıyacak.

Marka için Türkiye’nin büyüyen bir pazar olduğunu ve burada yatırımların devam edeceğini belirten Decathlon Türkiye Pazarlama ve İletişim Direktörü Öykü Pamuk Dolanbay, markanın çevre bilinci ve duyarlılığı kapsamında global yapılanmasında uygulanan ikinci el ürün, kiralama ve hasarlı ürün satış uygulamasını Türkiye’ye de taşıyacaklarını kaydetti. Bunun için altyapı hazırlıklarının devam ettiğini aktaran Dolanbay, mayıs ayından itibaren Türkiye’de, ilk etapta mevcut 10 mağazada ikinci el ürün satışına başlayacaklarını duyurdu. Haziran ayında da yeni App uygulamasının Türkiye’de devreye gireceğini açıklayan Dolanbay, üyelik için Türkiye’nin dördüncü ülke olacağını belirtti. Decathlon’un 10 yıldır Türkiye pazarında faaliyet gösterdiğini hatırlatan Öykü Pamuk Dolanbay, 80 farklı spor branşına yönelik ekipmanlar sunduklarını kaydetti.

Dolanbay, “Decathlon, spor giyiminden ayakkabıya, spor aksesuarlarından açık hava aktiviteleri için malzemelere kadar geniş bir yelpazede ürün sunuyor. Ürünlerini daha kolay anlaşılır hale getirmek için marka portföyünü yenileyen şirket, yeni başlayanlardan teknik sporculara kadar tüm insanlara ekipman sunuyor” dedi. Dolanbay, Türkiye’de en fazla kamp ürünlerinin satıldığını da açıkladı. Decathlon’un yenilenen marka portföyünde Quechua (dağ), Tribord (su sporları), Rockrider (bisiklet), Domyos (fitnes), Kuikma (raket), Kipsta (takım sporları), Caperlan (doğa gözlemi), Btwin (kentsel mobilite) ve Inesis (hedef sporları) olmak üzere 9 kategori uzmanı marka ve Van Rysel, Simond, Kiprun ve Solognac olmak üzere 4 uzman marka yer alıyor.

İnsanları harekete geçirmek için…

“Ready to Play?” sloganıyla her yaştan insanı spora davet etmek için mart ayında marka kimliğini yenileyen Decathlon’un yeni mottosu ‘spor insanın dışında değildir’. Her yaştan insanı spordan keyif almaya davet eden marka, yeni dönemde logosunu ve logo renklerini de yeniledi. Decathlon Türkiye Pazarlama ve İletişim Direktörü Öykü Pamuk Dolanbay, “Son yıllara dünya genelinde hareketsizlik ve aşırı tüketimin artmasıyla birlikte bugün spora her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyar hale geldik. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre dünya nüfusunun yüzde 70’i hareketsiz durumda. Obezitenin 1980’den bu yana Avrupa’da yüzde 150 oranında artmış olması, çocuklarımızın geleceği için endişe verici. Decathlon olarak, sporun toplumların daha sağlıklı ve mutlu olmasına yardımcı olduğuna, hatta bu konuda hayati bir rol oynadığına inanıyoruz. Decathlon’un temel amacı, bireyleri sporun keyif ve faydalarıyla harekete geçirerek, herkes için pozitif etki yaratmak. Bunun için ‘herkesin kendi koşullarına göre spor yapmasına olanak sağlamak’ hedefimiz doğrultusunda, sporun ‘kazanmaktan fazlası’ olduğunu vurgulayan yenilikçi bir kültür benimsiyor ve bu kültürü yaygınlaştırıyoruz” diye konuştu.

Tüm dünyada yeni marka konumlandırma iletişimini ‘Ready to play?’ sloganıyla yaptıklarını aktaran Dolanbay, “Aslında burada ‘Ready to play?’ sorusuyla, Decathlon olarak oyun alanını eşitlemekteki taahhüdümüzü yerine getirmek için hazır olduğumuzu belirtmenin yanı sıra her yaştan ve seviyeden sporseveri, spordan daha fazla keyif alması ve yaşamına daha fazla enerji katması için oyuna davet ediyoruz” dedi.

Adıyaman, Ankara ve Van'da üretim yapıyor

Global bir marka olan Decathlon, Türkiye pazarına sunduğu ürünlerin yüzde 21’ini Adıyaman, Ankara ve Van üretim tesislerinde üretiyor. Sadece Türkiye pazarına değil ihracata da ürün verdiklerini açıklayan Öykü Pamuk Dolanbay, “Türkiye sadece perakende değil aynı zamanda üretim noktasında da konumlandığımız bir pazar. Etkinlik tarafına baktığımızda da Türkiye en aktif olduğumuz bölge. Etkinlik lokalden globale akan bir alan olacak” dedi.