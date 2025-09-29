Dedeman Hospitality’nin 2028 yılı hedefi 100 otel

Hayati ARIGAN

Yeni yapılanmayla Dedeman 12 markayı aynı çatıda topla­dı. Toplantıda verilen bilgi­lerde, bu adımla sadece otel­cilik değil, gastronomi, top­lantı-etkinlik, şehir ve doğa yaşama kadar genişleyen bir “hospitality ekosistemi” ku­rulmasının hedeflendiği be­lirtildi. Dedeman Hospitalit­y’nin, 6 ülkede, 37 şehirde, 51 aktif otel işlettiğini, grubun toplamda 88 imzalanmış te­sisi bulunduğunu söyleyen Yönetim Kurulu Üyesi Ba­nu Dedeman, hedeflerinin 2028’e kadar 100 otele ulaş­mak olduğunu açıkladı.

Yeni yatırımlara odaklanacak

Toplantıda, grubun, Tür­kiye’nin yanı sıra Balkanlar, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika pazarlarında da yeni yatırım­lara odaklanacağı belirtildi. Dedeman Hospitality’nin, bugün 5.000’in üzerinde oda ve 10.000’in üzerinde yatak kapasitesine sahip olduğu belirtildi. Otelcilik ve otel­cilik dışı faaliyetleri kapsa­yan büyük şemsiye markala­rı Dedeman Hospitality’nin görücüye çıktığını açıkla­yan Banu Dedeman şunları dedi: “Bu stratejik adım, De­deman’ın küresel sahnedeki yeni konumunu, sürdürüle­bilir büyüme hedeflerini ve geleceğin ağırlama anlayışı­nı tanımlayan cesur bir yeni­den doğuş anlamına geliyor. Dedeman Hospitality, ‘ge­leceğin ağırlama ekosiste­mi’ni bugünden inşa ediyor.” Dedeman, toplantı tarihi­nin Dedeman İstanbul’un açılış günü ve kurucu Meh­met Kemal Dedeman’ın do­ğum gününe denk gelmesi­nin manevi değeri olduğunu vurgularken, 4’üncü kuşak temsilci Murat Özmestçi ise ‘Hospitality’nin otelcilik dışı alanlarda da büyümeyi sim­gelediğini belirtti.