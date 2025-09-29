Dedeman Hospitality’nin 2028 yılı hedefi 100 otel
Dedeman Otel Grubu, Türkiye’de ve küresel pazarlarda büyüme planını açıklarken, yeni çatı markası Dedeman Hospitality’nin tanıtımını da gerçekleştirdi.
Hayati ARIGAN
Yeni yapılanmayla Dedeman 12 markayı aynı çatıda topladı. Toplantıda verilen bilgilerde, bu adımla sadece otelcilik değil, gastronomi, toplantı-etkinlik, şehir ve doğa yaşama kadar genişleyen bir “hospitality ekosistemi” kurulmasının hedeflendiği belirtildi. Dedeman Hospitality’nin, 6 ülkede, 37 şehirde, 51 aktif otel işlettiğini, grubun toplamda 88 imzalanmış tesisi bulunduğunu söyleyen Yönetim Kurulu Üyesi Banu Dedeman, hedeflerinin 2028’e kadar 100 otele ulaşmak olduğunu açıkladı.
Yeni yatırımlara odaklanacak
Toplantıda, grubun, Türkiye’nin yanı sıra Balkanlar, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika pazarlarında da yeni yatırımlara odaklanacağı belirtildi. Dedeman Hospitality’nin, bugün 5.000’in üzerinde oda ve 10.000’in üzerinde yatak kapasitesine sahip olduğu belirtildi. Otelcilik ve otelcilik dışı faaliyetleri kapsayan büyük şemsiye markaları Dedeman Hospitality’nin görücüye çıktığını açıklayan Banu Dedeman şunları dedi: “Bu stratejik adım, Dedeman’ın küresel sahnedeki yeni konumunu, sürdürülebilir büyüme hedeflerini ve geleceğin ağırlama anlayışını tanımlayan cesur bir yeniden doğuş anlamına geliyor. Dedeman Hospitality, ‘geleceğin ağırlama ekosistemi’ni bugünden inşa ediyor.” Dedeman, toplantı tarihinin Dedeman İstanbul’un açılış günü ve kurucu Mehmet Kemal Dedeman’ın doğum gününe denk gelmesinin manevi değeri olduğunu vurgularken, 4’üncü kuşak temsilci Murat Özmestçi ise ‘Hospitality’nin otelcilik dışı alanlarda da büyümeyi simgelediğini belirtti.