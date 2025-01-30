Dedeman Hotels & Resorts International'dan iki günde iki açılış

Yeni yıla otel zincirine yeni şubeler ekleyerek başlayan DHRI, 27 Ocak 2025'te Adana Dedeman'ı, 28 Ocak 2025'te de Park Dedeman Mersin Marina'yı hizmete açtı.

Açılış töreninde söz alan DHRI Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Demiray, "İki günde yaptığımız iki açılış ile 43’ü faaliyette olan, 32'si imza aşaması tamamlanmış toplam 75 otelimiz ve 10 farklı markamız ile Türkiye'nin en büyük yerli ve milli otel zinciriyiz. Bu yılın sonuna kadar da bu sayıyı 100’ün üzerine çıkarmak için büyük bir özveriyle çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Açılış törenleri geniş katılımla gerçekleşti

DHRI Yönetim Kurulu ve yöneticileri, açılışa katılan yerel yönetimler ile Adana ve Mersin’in turizm değerini artırmak odaklı fikir alışverişinde de bulundu.

Dedeman Adana’nın resmi açılışına Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Turin A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Şenbayrak, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burç Şenbayrak, Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Banu Dedeman, DHRI Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Demiray, Başkanvekili Murat Özmestçi katıldı.

"Adana ve Mersin'in potansiyeli çok büyük"

28 Ocak 2025’teki açılış töreni sonrasında konuklarını ‘Park Dedeman Mersin Marina’ adıyla ağırlamaya devam eden otelin açılış törenine Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, NŞ İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Şahin, Dedeman Holding ve DHRI Yönetim Kurulu ve yöneticilerinin yanı sıra basın katıldı.

Mersin'deki açılış töreninde söz alan Demiray, "Adana gibi Mersin'in de çok büyük potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Adana’da gastro turizmle yakalanan ivmenin Mersin için de farklı bir şekilde yapılmasını önemli buluyoruz" dedi.