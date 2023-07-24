Dedeman'ın Samsun'daki ilk oteli Elina Managed by Dedeman kapılarını açtı

Dedeman, ülkenin her ilinde yer alma hedefinin bir adımı olarak Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Kurtuluş Savaşı’nın başlangıç noktası Samsun’da ilk otelini 21 Temmuz'da açtı.

Samsun’un önde gelen yatırımcılarından Doğanlar Group ve Dedeman Hotels & Resorts International işbirliğiyle Atakum’da misafirlerini ağırlayacak Elina Managed by Dedeman, Dedeman’ın hizmete açık 25. oteli oldu.

Doğanlar Group yatırımıyla açılacak iki otelden ilki Elina Managed by Dedeman’ın açılış törenine Samsun Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, Atakum Belediye Başkanı Vekili Sefer Çam, Dedeman Hotels & Resorts International Yönetim Kurulu Başkanı Banu Dedeman, Doğanlar Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Doğan ve Doğanlar Group Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kayhan Doğan katıldı.

Atakum sahilinin oda sayısı en yüksek oteli

Deniz manzaralı, balkonlu, bahçeli toplam 27 odası ve restoranı ile misafirlerini ağırlamaya başlayan Elina Managed by Dedeman, Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinin en uzun sahiline sahip, golf sahasından plaj voleyboluna, bisiklet yollarından yürüyüş yollarına birçok keyifli alternatife ev sahipliği yapan Atakum’da yer alıyor.

Karadeniz’in incisi Atakum’un merkezinde, iş, kültür ve spor tesislerine çok yakın, denize sıfır konumu ile dikkat çeken Atakum’un ilk markalı sahil oteli olan Elina Managed by Dedeman, modern tasarımı, konforlu odaları, eğitimli ve profesyonel ekibi ile öne çıkıyor. Aynı zamanda tüm sahilin en yüksek oda sayısına sahip oteli olma özelliği taşıyor.

Atakum Türkiye’nin en uzun sahil kordonuna sahip

Atakum, bağlantılı yürüyüş parkurları, yaya yolu ve araçların da geçebildiği yolu ile kesintisiz 42 km'lik uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun sahil kordonuna sahip.

Sahil hattı boyunca yer alan 5 mavi bayraklı plajdan bir tanesi, Elina Managed by Dedeman otelinin önünde yer alıyor. Karadeniz'in en büyük iskelesi de yine otelin hemen önünde bulunuyor.

Merkezi yerlere yakın

Plaja sıfır, Atakum ilçe merkezine 1 km, şehir merkezine 8 km, Samsun Çarşamba Havalimanı’na 35 km mesafede bulunan Elina Managed by Dedeman, kış aylarında günübirlik kaplıca keyfi yaşamak için Havza’ya 50 dakika, kayak keyfi yapmak isteyenler için Ladik’e 45 dakika, doğayla iç içe olmak isteyenler için ise Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’ne 35 dakika uzaklıkta yer alıyor.

Kent Müzesi, Kültür Sanat Merkezi ve otobüs terminaline 8 km, organize sanayi bölgesine 25 km uzaklıkta konumlanan Elina Managed by Dedeman, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun Üniversitesi’ne de yakın mesafede olmasıyla dikkat çekiyor. Şehrin önemli simgelerinden Bandırma Vapuru da otele sadece 30 dakika uzaklıkta bulunuyor.