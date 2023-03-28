DeFacto’dan doğa dostu ve yenilikçi koleksiyon

DeFacto, zararlı kimyasallar ya da ponza taşlarını kullanarak yapmak yerine daha sürdürebilir olan Wiser Wash yöntemiyle ürettiği jean ve tişörtten oluşan seçenekleri moda severler ile buluşturuyor.

DeFacto'dan yapılan açıklamaya göre, global moda markası DeFacto, sürdürebilirlik yaklaşımı doğrultusunda tekstil sektörünün vazgeçilmezi jeanlerin üretim teknolojisine daha sürdürebilir olan Wiser Wash yöntemini de ekledi. Bu doğrultudan hareketle doğa dostu DeFacto x Wiser Wash koleksiyonu jeanler Wiser Wash yöntemiyle üretilecek.

İklim değişikliğinin etkileri yüzde 59 azalıyor

Su ve diğer doğal kaynakların hızla azaldığı ve gün geçtikçe tükenen dünyamızda Wiser Wash yöntemi jeanlerin yıkama işlemi sırasında su tüketimini önemli ölçüde azaltıyor. Geleneksel yöntemlerden çok daha çevre dostu olan Wiser Wash yöntemi sayesinde jean ağartmak için normalde 16 litre su gerekirken, bu yöntem ile jean yıkama sadece bir bardak suya düşürüyor.

Böylece Wiser Wash sayesinde su tüketiminde yüzde 80 tasarruf sağlanırken, iklim değişikliğine sebep olan etkiler de yüzde 59 azalıyor.

DeFacto’nun su tasarrufunun önemine dikkati çekmek ve farkındalığını arttırmak için 22 Mart Dünya Su Günü'nde moda severler ile buluşturduğu ekolojik ve doğa dostu DeFacto x Wiser Wash koleksiyonu jean ve tişörtten oluşuyor.

14 parça erkek ve 10 parça da kadın ürünün yer aldığı DeFacto x Wiser koleksiyonu sürdürebilir yöntem ile üretilen jeanler ile yeşil ve mavi renklere sahip tişörtlerden oluşuyor.