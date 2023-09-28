Değirmenciler Endonezya pazarına İDMA ile açılıyor

İDMA Indonesia, Endonezya Ticaret ve Sanayi Odası (KADIN) iş birliğiyle 4-6 Ekim tarihlerinde başkent Cakarta’da gerçekleşecek. İDMA Indonesia ile eşzamanlı olarak 4’üncü TABADER (Tahıl ve Bakliyat İşleme Teknolojileri, Depolama ve Analiz Sistemleri Derneği) Tahıl, Bakliyat ve Yem Zirvesi’ne de ev sahipliği yapacak.

Zirvede başta Güneydoğu Asya bölgesi olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinden önemli konuşmacıların yer alacağı oturumlarda; küresel tahıl ve bakliyat politikaları, gıda güvenliği ve gıda hakkı, küresel tahıl ekonomisi ve küresel tahıl ticaretinde stratejileri gibi önemli başlıklar ele alınacak.

Yeni dönemde bölgede gıda işlemeye talep artacak

İklim değişikliği, COVID-19 ve Rusya-Ukrayna savaşı, küresel çapta gıda güvenliği ve sürdürülebilir üretimin önemini ortaya koydu.

Nüfusu 700 milyona yaklaşan Güneydoğu Asya ülkelerindeki hızlı nüfus artışının, 10 ülkeyi kapsayan bu bölgede 2050 yılına kadar gıda talebini yüzde 40 oranında artırması bekleniyor Türk un, yem, tahıl işleme makinaları ve değirmencilik sektörünün dünyanın en önemli tedarikçileri arasında yer aldığını belirten İDMA fuarlarının organizatörü HAGE Grup Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Ali Kalkan; “İDMA Indonesia, 700 milyon insanın yaşadığı Güneydoğu Asya bölgesinin ihtiyaçlarını karşılamak için un, yem ve tahıl işleme makineleri ve değirmen üreticilerini ASEAN bölgesiyle bir araya getirecek.

Sektöründe dünyanın en büyük fuarlarını organize eden İDMA, Rusya’dan sonra hedef pazar olarak belirlediği Güneydoğu Asya’da düzenlenecek İDMA Indonesia ile sektöre yön vermeye, gelecek perspektiflerini oluşturmaya ve yeni hedefler belirlemeye devam edecek” dedi. Kalkan;, şu anda dünyada un üretimi yapılan her iki fabrikanın bir tanesinde Türk üreticilerin imzası olduğunu belirterek, "Bu sebeple hali hazırda yerli firmalarımız bilinirlik, güvenilirlik, çeşitlilik ve kalite konularında önemli kazanımlara sahip’’ diye konuştu.

‘’Türk değirmencilik teknolojisine ilgi duyuluyor’’

İDMA Indonesia ile eşzamanlı olarak gerçekleştirilecek zirve ve eğitim verileceğini ifade eden TABADER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bayram, "Endonezya’da özellikle Türkiye’deki değirmencilik sektörüne ve makine teknolojisine yoğun ilgi duyulmakta. Bu sebeple değirmen makineleri yapan firmalar için de iyi bir pazar durumunda olan Endonezya, gelecek yıllar için de Türkiye Değirmencilik Sektörü ve Makine Endüstrisi için iyi bir partnerolacak" dedi.