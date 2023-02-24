DEİK, Elbistan’da 5 bin kişilik yaşam kenti kuruyor

İlk aşamada 5 bin depremzedeyi misafir edecek DEİK Yaşam Kenti’nde her biri 21 m2 büyüklüğünde 1000 konteyner yer alacak. Konteyner evlerin içinde banyo, mutfak, beyaz eşya ve mobilya takımlarının yanı sıra bir evin genel ihtiyaçlarını karşılayacak tüm ihtiyaç malzemeleri hazır olacak.

Depremzedelerin yaralarını sarmaya katkı sunacak DEİK Yaşam Kenti, yaklaşık 80 bin m2 büyüklüğünde bir alana kurulacak. Kent içinde sosyal alanlar, sağlık ocağı, mescit, çocuk parkı ve spor sahaları da yer alacak. DEİK Yaşam Kenti, Şubat 2023 sonu itibarıyla kurulmaya başlanacak ve Nisan 2023 sonunda tamamlanarak teslim edilecek.