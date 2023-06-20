Demiryolunun geleceği Eurosia Rail’de tartışılacak

Eurasia Rail Fuar Direktörü Semi Benbanaste 21-23 Haziran 2023 tarihinde İstanbul ‘da gerçekleşecek Eurasia Rail Fuarı’nın içeriği ve misyonuna ilişkin Dünya’nın sorularını yanıtladı.

Eurasia Rail Fuarı’nın demiryolu fuarcılığındaki konumu ve Türkiye açısından önemi konusunda neler söylenebilir?

Asya ve Avrupa arasında köprü görevi gören Türkiye, uluslararası demiryolu ulaşımında da önemli bir geçiş noktası. Bu nedenle, Türkiye'nin demiryolu altyapısının ve sektörünün geliştirilmesi hem ulusal hem de bölgesel bağlantıların iyileştirilmesi açısından büyük önem taşıyor.

Eurasia Rail Fuarı demiryolu sektöründeki yerli ve uluslararası firmaları, uzmanları ve profesyonelleri bir araya getiren büyük ölçekli bir platform görevi görürken bu küresel katılım, farklı ülkelerin demiryolu endüstrisindeki yenilik ve gelişmeleri paylaşmasını sağlayarak sektöre ışık tutuyor. İki yılda bir düzenlediğimiz Eurasia Rail Fuarı’nı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında onuncu kez gerçekleştirileceğimiz için büyük bir gurur duyuyoruz.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da fuarımızın, sürdürülebilir kalkınma bilinciyle demiryolu sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı firmaları bir araya getirerek uluslararası ticari iş birliklerinin kurulmasını hedefliyoruz.

Hat uzunluğu 28 bin 600 kilometreye çıkacak

Türkiye’de demiryolu sektöründe varılan aşamayı rakamsal olarak nasıl özetleyebilir siniz?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2053 Vizyonu’na göre; demiryolunda yolcu taşımacılığı payı yüzde 1’den yüzde 6’ya, yük taşımacılığı payı yüzde 5’ten yüzde 22’e çıkartılacak. Yıllık demiryolu yük taşımacılığı 38 milyon tondan 448 milyon tona ulaşacak. Yüksek Hızlı Tren ve Hızlı Tren bağlantısına sahip olan il sayısı 8’den 52’ye yükseltilecek.

Hızlı tren hattının 13 bin 400 kilometreye, toplam demiryolu ağının ise 28 bin 600 kilometreye ulaştırılması planlanıyor. Yıllık yolcu taşımacılığının 19,5 milyondan 269,8 milyona çıkartılması planlandığı gibi, yıllık yük taşımacılığı da 55 milyon tondan 448 milyon tona ulaşacak. Bu sayede emniyetli, hızlı, verimli ve etkin bir demiryolu altyapısına sahip olunacak.

Öte yandan toplam enerji ihtiyacının yüzde 35’inin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanacak olması çok heyecan verici. Bunun yanı sıra lojistik merkez sayısının da 13’ten 26’ya çıkarılması hedefleniyor. 2003- 2022 döneminde ulaştırma ve haberleşme yatırımları içinde demiryollarına 272 milyar Türk lirası yatırım yapıldı. 2003 yılında ulaştırma yatırımları içinde demiryollarının payı yüzde 33 iken 2022 yılında yüzde 48’e çıkarıldı.

Bu payın 2023 yılında yüzde 63’e yükseleceği öngörülüyor. Yapılan yatırımlarla 2003 yılında 10 bin 959 kilometre olan demiryolu hat uzunluğu 2022 sonunda 13 bin 22 kilometreye çıkarıldı.

2 bin sektör profesyoneli izleyecek

Fuara ülke bazında nasıl bir katılım bekliyorsunuz? Kamu ve özel sektör katılımı nasıl kompozisyon sunacak?

Eurasia Rail’da 2011 yılından bu yana Avrasya bölgesinde sektörün nabzını tutmaya devam ediyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TCDD, TCDD Taşımacılık, DITECFER, ERCI, TÜBİTAK RUTE, EU-Rail, ARUS ve RSD gibi sektörün öncü kurum, kuruluş ve derneklerin ana destekçileri arasında olduğu konferans programımızla 3 gün boyunca 50 uzman konuşmacıyı 2 bini aşkın sektör profesyoneli izleyici ile buluşturmaya hazırlanıyoruz. 21-23 Haziran 2023’te İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek olan Fuar’da Almanya, Azerbaycan, Kanada, Çekya, Mısır, Hindistan, İran, Kosova, Libya, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya gibi 16 farklı ülkeden 200’ün üzerinde yabancı katılımcıyı ağırlamayı hedefliyoruz.

Ayrıca Avusturya, Kanada, Mısır, Almanya, Hindistan, Kenya, Libya, Litvanya, Suudi Arabistan, İspanya, Amerika, İngiltere başta olmak üzere 30 ülkeden 200’ün üzerinde yabancı satın alma profesyoneli ile firmaların iş hacimlerini arttırma olanağı bulacağı fuarımızda yerini alacak. 2021 yılında gerçekleştirilen bir önceki Eurasia Rail Fuarı’mızda, katılımcı ve yabancı alıcılar arasında 500’den fazla toplantı düzenlenirken 300 milyon euro’luk iş hacmi ile ekonomiye ve sektöre katkı sağladık.

Hyperloop teknolojisi Ankara-İstanbul arasını yarım saate indirebilir

Fuarda demiryolu taşımacılığıyla ilgili hangi teknolojileri tanıma fırsatı olacak?

2023 EurasiaRail fuarında ayrıca, geleceğin ulaşım teknolojileri arasında önemli bir konuma sahip olması beklenen Hyperloop teknolojisi de detaylarıyla masaya yatırılacak.

Hyperloop teknolojisinde trenlerin havasız tünelin içinde, çeşitli yöntemler ile askılama yapılarak ve farklı itki sistemleri kullanılarak raylara ve yere hiç değmeden hareket etmesi amaçlanıyor. Böylece hava direnci ve sürtünme kuvveti olmadığı için aracın uçakların iki katı hızına ulaşması hedefleniyor. Bu sistemin ilk denemeleri 2016 yılında Nevada Çölü'nde Elon Musk'ın sahibi olduğu şirket tarafından yapıldı ve bu sistemde saatte 1200 kilometreye ulaşmayı hedefliyorlar.

Hyperloop teknolojisi dünyada çok ses getiren bir teknoloji ve 10 sene içinde bu teknolojiyi dünyanın her yerinde göreceğiz. Küresel bir hyperloop ağı, 40'tan fazla ülkeyi ultra yüksek hızlarda bağlayabilir, yılda 1,5 milyar yolcu ve 27,5 milyon ton yük taşıyabilir. 2050 yılına kadar trilyon gelir fırsatıyla 6,3 gigaton sera gazı emisyonunu azaltabiliyor. Hyperloop teknolojisiyle İstanbul, Ankara hattı kurulursa yaklaşık yarım saat gibi bir sürede iki şehir arasında ulaşım sağlanabilecek.

Hyperloop'un temel işleyiş ilkesi, ulaşımın hızlanmasında karşılaşılan engellerden, sürtünme ve hava direncinin önüne geçilmesine dayanıyor Dünya çapındaki şehirleri, bölgeleri birbirine bağlayabilen, seyahat süresini ve trafik yoğunluğunu azaltırken çevre üzerindeki etkiyi en aza indirebilen hızlı, güvenli ve sürdürülebilir bir ulaşım modu olarak dikkatleri çeken Hyperloop teknolojisi ile ilgili HyperloopTT Ceo’su Andres de Leon ve Zeleros Kurucu Ortağı ve Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Bşk. Yrd. Juan Vicen da yer alacak.