Denge Gayrimenkul'e kalitede mükemmellik ödülü
Londra 2018 Uluslararası Liderler Zirvesi’nde 'Kalitede Mükemmellik Ödülü' Denge Gayrimenkul'ün oldu.
Londra’da Europe Business Asembly tarafından düzenlenen “Londra 2018 Uluslararası Liderler Zirvesi’nde“ Kalitede Mükemmellik Ödülü” Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ’ye verildi.
Şirketin yönetim kurulu başkanı Malatyalı işadamı Baki Budakoğlu ise ‘Yılın Yöneticisi’ olarak seçildi.
Ödüller Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Baki Budakoğlu tarafından alındı.