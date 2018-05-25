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Denge Gayrimenkul'e kalitede mükemmellik ödülü

Londra 2018 Uluslararası Liderler Zirvesi’nde 'Kalitede Mükemmellik Ödülü' Denge Gayrimenkul'ün oldu.

Denge Gayrimenkul'e kalitede mükemmellik ödülü
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Londra’da Europe Business Asembly tarafından düzenlenen “Londra 2018 Uluslararası Liderler Zirvesi’nde“ Kalitede Mükemmellik Ödülü” Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ’ye verildi.

Şirketin yönetim kurulu başkanı Malatyalı işadamı Baki Budakoğlu ise ‘Yılın Yöneticisi’ olarak seçildi.

Ödüller Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Baki Budakoğlu tarafından alındı.

Son dakika ödül Denge değerleme gayrimenkul

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