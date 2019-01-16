Dengeli portföy çevik hareketler
Groupama Sigorta Genel Müdürü Philippe-Henri Burlisson, "2019 stratejimizde, faaliyette bulunduğumuz tüm kârlı branşlarda pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz" dedi. (Ece Ceyhun)
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