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Dengeli portföy çevik hareketler

Groupama Sigorta Genel Müdürü Philippe-Henri Burlisson, "2019 stratejimizde, faaliyette bulunduğumuz tüm kârlı branşlarda pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz" dedi. (Ece Ceyhun)

Dengeli portföy çevik hareketler
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