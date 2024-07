Deniz Ticari Araçlar, Ford Trucks ile Mersin lojistiğine güç katacak

Takip Et

Erman Grup Şirketleri bünyesindeki Deniz Ticari Araçlar, Ford Trucks yetkili servis bayiliği için Mersin ile Adana’yı birbirine bağlayan D-400 karayolu üzerinde uluslararası standartları sahip bir tesis kurdu. Kentin gelecek 20-25 yıldaki tahmini iş potansiyelini taşıyabilecek nitelikte oluşturulan ve 8 bin 500 metrekare kapalı alanı bulunan yerleşkede 12 mekanik, 6 kaporta ve üç boya atölyesi yer alıyor. Lojistik ve transit taşımacılık açısından kilit konumda bulunan Mersin’e yapılan bu yatırım, bölgenin lojistik sektörüne önemli bir katkı sağlayacak.

Performans ve verimlilik odaklı bir ürün gamına sahip

Deniz Ticari Araçlar Genel Müdürü Emrah Deniz, firmanın yakaladığı ivmeyi nitelikli üretim ve yetişmiş insan kaynağıyla her geçen yıl bir üst seviyeye taşıdığını belirtti. Performans ve verimlilik odaklı bir ürün gamına sahip olan Ford Trucks’ın müşterilerine en yakın noktada konumlandığını aktaran Deniz, geleceğin taşımacılık trendlerine öncülük edildiğini dile getirdi. Hizmet alanlarının sadece araç satışı ve benzer faaliyetlerle sınırlı olmadığının altını çizen Deniz, “Ford Trucks‘ın müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımlarla başarıyı daha ileriye taşıyacağız” diye konuştu.

“Yerinde bakım desteği geniş filolara ve şirketlere kolaylık sağlıyor”

Satış sürecinde en uygun çözümü sunmak için geniş bir ürün yelpazesine sahip olduklarını dile getiren Emrah Deniz, finansman ve sigorta desteğiyle satın alma sürecini kolaylaştırdıklarını ifade etti. Ford Trucks‘ın profesyonel servis ağı, kaliteli ve orijinal yedek parça güvencesiyle periyodik bakım ve onarım desteği sunduğunu belirten Deniz, “Gezici servisler her an ve her yerde ihtiyaç duyulan yardımı ulaştırıyor. Yerinde bakım desteği geniş filolara sahip şirket ya da kurumların hayat hayatını kolaylaştırıyor” ifadesini kullandı.

“Dijital lojistik anlayışıyla rekabet avantajı sağlayacağız”

Emrah Deniz, Mersin’in sadece bir liman kenti olmanın ötesinde geniş bir coğrafyaya hitap ettiğini ve ülkenin gelişiminde önemli bir rol oynadığını vurguladı. Mersin’in Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’ya bağlantı sağlayan, Türkiye’nin alan olarak en büyük limanına sahip olduğunu söyleyen Deniz, demir ve karayolu bağlantılarının, kentin lojistik açıdan stratejik önemini ortaya koyduğunu ifade etti. Nakliye faaliyetlerinde bölgenin öne çıkan ihtiyaçları arasında hızlı ve güvenilir taşıma hizmetleri, etkin depolama çözümleri, lojistik süreçlerin yönetimi ve takibi gibi konuların yer aldığını söyleyen Deniz, özellikle ihracat ve ithalattaki lojistik süreçlerinin sorunsuz işlemesi, tedarik zincirinin verimli bir şekilde yönetilmesinin bölgedeki önemli ihtiyaçlardan biri olduğuna dikkat çekti. Mersin ve Akdeniz bölgesindeki lojistik ihtiyaçlarına odaklanarak müşterilerine özelleştirilmiş çözümler sunacaklarını kaydeden Deniz, “Teknolojik altyapımızı sürekli güncelleyip dijital lojistik anlayışıyla rekabet avantajı sağlayacağız” şeklinde konuşt