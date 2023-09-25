DenizBank, KKTC'de ülke müdürlüğü açtı

Kıbrıs Türk ekonomisinin gelişimine katkı sunacak farklı alanlarda uzun süredir kaynak yaratan DenizBank, bölgesel kalkınma için önem taşıyan turizm sektöründe faaliyet gösteren otellerin yüzde 70’ine yakınının finansmanını üstlenmenin yanı sıra, KKTC İçme Suyu Temini ile Ercan Havalimanı projeleri başta olmak üzere farklı altyapı yatırımlarına sunduğu desteklerle toplam 670 Milyon Dolar doğrudan finansman sağladı.

DenizBank KKTC Ülke Müdürlüğü ve Girne Şubesi’nin açılışı, 22 Eylül, Cuma günü, DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş ve DenizBank KKTC Ülke Müdürü Gaye Özçorlu’nun ev sahipliğinde; KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz’in yanı sıra oda başkanları, sektör temsilcileri, basın mensupları ve misafirlerin katılımıyla gerçekleşti.

“KKTC vatandaşlarımızın yanındayız”

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, açılış töreninde yaptığı değerlendirmede, uzun süredir KKTC’de bölgesel kalkınma için önem arz eden alanlarda kaynak yaratmak üzere yoğun şekilde çalıştıklarını ifade etti. Hakan Ateş, sözlerini şöyle sürdürdü, "Bankacılık faaliyetlerimizi kesintisiz devam ettirebilmek amacıyla ATM, Kart ve diğer operasyonel süreçler için bölgede yerleşik firmalar ile yapacağımız iş birliklerinin ülke ekonomisine katkı sunması da bizim için büyük önem taşımakta."