Denizüstü rüzgar enerjisine 3 milyar dolarlık yatırım
Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden, denizüstü rüzgar santrallerinin yatırım maliyetinin karasal projelerin 2,5-3 katına ulaşabildiğini belirterek, "Yeni yılın ilk çeyreğinde ihale edilmesi beklenen 1000 megavatlık denüzüstü rüzgar enerjisi yatırımı için 3 milyar dolar gerekli” dedi.
Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden, denizüstü rüzgar enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) projesinin hayata geçirilmesiyle elektrik üretiminin yanı sıra rüzgar enerjisi sanayi altyapısının gelişeceğini ve yeni yatırım alanları oluşacağını söyledi.
Erden, denizüstü rüzgar projelerinin karasal rüzgar santrallerinden farklı bir endüstriyel altyapı gerektirdiğine dikkati çekerek, bu alanda daha büyük türbinlerin yanı sıra deniz koşullarına uygun kablo, trafo, temel ve taşıyıcı yapıların geliştirilmesinin gerektiğini kaydetti.
Uygulama süresi 6 yılı bulabilir
Denizüstü rüzgar enerjisinin tersaneler, ekipman üreticileri ve farklı sanayi kolları için yeni fırsatlar oluşturabileceğini, böylece yeni bir rüzgar enerjisi ekosistemi oluşacağını dile getiren Erden, "Türkiye, uluslararası ortaklıklar aracılığıyla bu alanda teknik bilgi ve mühendislik yetkinliği kazanabilecek. Denizüstü rüzgar enerjisi projeleri karasal projelere kıyasla daha uzun hazırlık ve uygulama süreci gerektiriyor. Bu projelerde ön etüt, finansman, tedarik zinciri ve kurulum altyapısının oluşturulması aşamaları toplam süreci uzatıyor. Yeni yılın ilk çeyreğinde ihale edilmesi beklenen 1000 megavatlık ilk denizüstü rüzgar enerjisi YEKA projesinin geliştirme ve uygulama süresi yaklaşık 4 ila 6 yılı bulabilir. 2030-2032 döneminde kademeli olarak hayata geçirilmesi gerçekçi bir beklenti olur." diye konuştu.
Her yıl 1,5 gigavatlık ihale bekleniyor
Sektör olarak 2035'e kadar her yıl en az 1,5 gigavatlık rüzgar YEKA ihalesinin duyurulmasının beklendiğini aktaran Erden, bu ihalelerin devamlılığının Türkiye'de yatırımlar için güven ortamını güçlendireceğini kaydetti. Erden, denizüstü rüzgar santrallerinin yatırım maliyetinin karasal projelerin yaklaşık 2,5-3 katına ulaşabildiği bilgisini paylaşarak, "1000 megavatlık denizüstü rüzgar yatırımı için yaklaşık 3 milyar dolar, aynı kapasitedeki karasal yatırım için ise yaklaşık 1 milyar dolar gerekiyor. Bu ölçekteki projeler uluslararası finans kuruluşları ve yatırım ortaklıkları açısından da fırsatlar sunabilecek.
Türkiye, yabancı finansman ve teknoloji ortaklıklarından yararlanabilecek." ifadelerini kullandı. Enerji yatırımlarının hızlanması için kamu kurumları arasında eşgüdümün sağlanması, arazi kullanımı, imar ve ruhsat süreçlerinde uygulama birliğinin oluşturulması ve gecikmelerin önlenmesi gerektiğini belirten Erden, yenilenebilir enerji yatırımlarının gecikmesinin doğal gaz ve kömür gibi ithal kaynaklara bağımlılığı uzatabileceğini, yüksek borçlanma maliyetleri karşısında rekabetçi finansman imkanlarının ise enerji üretim maliyetleri ve sanayi yatırımlarının sürdürülebilirliği açısından önem taşıdığını vurguladı.