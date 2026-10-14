Denizüstü rüzgar enerjisine 3 milyar dolarlık yatırım

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başka­nı İbrahim Erden, deni­züstü rüzgar enerjisi Yenilenebi­lir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) projesinin hayata geçirilmesiy­le elektrik üretiminin yanı sıra rüzgar enerjisi sanayi altyapısı­nın gelişeceğini ve yeni yatırım alanları oluşacağını söyledi.

Er­den, denizüstü rüzgar projeleri­nin karasal rüzgar santrallerin­den farklı bir endüstriyel altya­pı gerektirdiğine dikkati çekerek, bu alanda daha büyük türbinlerin yanı sıra deniz koşullarına uygun kablo, trafo, temel ve taşıyıcı ya­pıların geliştirilmesinin gerekti­ğini kaydetti.

Uygulama süresi 6 yılı bulabilir

Denizüstü rüzgar enerjisinin tersaneler, ekipman üreticileri ve farklı sanayi kolları için yeni fır­satlar oluşturabileceğini, böylece yeni bir rüzgar enerjisi ekosiste­mi oluşacağını dile getiren Erden, "Türkiye, uluslararası ortaklıklar aracılığıyla bu alanda teknik bilgi ve mühendislik yetkinliği kazana­bilecek. Denizüstü rüzgar enerjisi projeleri karasal projelere kıyasla daha uzun hazırlık ve uygulama süreci gerektiriyor. Bu projelerde ön etüt, finansman, tedarik zinci­ri ve kurulum altyapısının oluştu­rulması aşamaları toplam süreci uzatıyor. Yeni yılın ilk çeyreğin­de ihale edilmesi beklenen 1000 megavatlık ilk denizüstü rüzgar enerjisi YEKA projesinin geliştir­me ve uygulama süresi yaklaşık 4 ila 6 yılı bulabilir. 2030-2032 dö­neminde kademeli olarak hayata geçirilmesi gerçekçi bir beklenti olur." diye konuştu.

Her yıl 1,5 gigavatlık ihale bekleniyor

Sektör olarak 2035'e kadar her yıl en az 1,5 gigavatlık rüzgar YE­KA ihalesinin duyurulmasının beklendiğini aktaran Erden, bu ihalelerin devamlılığının Türki­ye'de yatırımlar için güven orta­mını güçlendireceğini kaydetti. Erden, denizüstü rüzgar santral­lerinin yatırım maliyetinin kara­sal projelerin yaklaşık 2,5-3 katı­na ulaşabildiği bilgisini paylaşa­rak, "1000 megavatlık denizüstü rüzgar yatırımı için yaklaşık 3 milyar dolar, aynı kapasitedeki karasal yatırım için ise yaklaşık 1 milyar dolar gerekiyor. Bu ölçek­teki projeler uluslararası finans kuruluşları ve yatırım ortaklıkla­rı açısından da fırsatlar sunabile­cek.

Türkiye, yabancı finansman ve teknoloji ortaklıklarından ya­rarlanabilecek." ifadelerini kul­landı. Enerji yatırımlarının hız­lanması için kamu kurumları ara­sında eşgüdümün sağlanması, arazi kullanımı, imar ve ruhsat süreçlerinde uygulama birliği­nin oluşturulması ve gecikmele­rin önlenmesi gerektiğini belir­ten Erden, yenilenebilir enerji ya­tırımlarının gecikmesinin doğal gaz ve kömür gibi ithal kaynaklara bağımlılığı uzatabileceğini, yük­sek borçlanma maliyetleri kar­şısında rekabetçi finansman im­kanlarının ise enerji üretim ma­liyetleri ve sanayi yatırımlarının sürdürülebilirliği açısından önem taşıdığını vurguladı.