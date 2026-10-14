VakıfBank’ın sağladığı dış kaynak 9 milyar dolara ulaştı

VakıfBank, İtalya'nın res­mi ihracat kredi kuruluşu SACE'nin garantisi altın­da, ING Almanya'dan 200 mil­yon euro finansman sağladı. Ban­kadan yapılan açıklamaya göre, SACE'nin yüzde 95 garantisi al­tında, ING Almanya'dan sağla­nan 10 yıl vadeli 200 milyon euro tutarında kaynakla İtalya ile dış ticaret işlemi yapan müşterilerin finansman ihtiyaçlarının karşı­lanması hedefleniyor.

Söz konusu işlemle, dış tica­ret finansmanına erişim destek­lenirken Türkiye ile İtalya ara­sındaki ticaret hacmine de katkı sağlanması planlanıyor. Vakıf­Bank Genel Müdürü Osman Ars­lan, yılın başından bu yana Avus­turya'nın resmi ihracat kredi ku­ruluşu OeKB, Dünya Bankası Grubu üyelerinden IBRD ve MI­GA gibi çeşitli uluslararası kuru­luşların garantörlüğü kapsamın­da toplam 2 milyar dolar tutarın­da yeni kaynak temin ettiklerini belirtti.

Arslan, bu defa da İtalya'nın resmi ihracat kredi kuruluşu SACE garantörlüğü altında, ön­de gelen muhabir bankalarından ING Almanya tarafından sağla­nan 200 milyon euro tutarında 10 yıl vadeli finansmanı başarıy­la tamamladıklarını aktararak, şunları kaydetti: "2026 yılı içeri­sinde yurt dışından sağladığımız yeni kaynakların toplam tutarı 9 milyar dolara ulaştı. Kalkınma Odaklı Değer Bankacılığı vizyo­numuz doğrultusunda uluslara­rası fonlama stratejimizi yalnız­ca yeni kaynak temini üzerine değil, ülkemizin üretim, istih­dam, yatırım ve dış ticaret ka­pasitesini destekleyecek, değer üreten alanlara finansman sağ­lama anlayışı üzerine inşa ediyo­ruz. Bu kapsamda farklı uluslara­rası kuruluşlarla geliştirdiğimiz güçlü işbirlikleri ve farklı finans­man yapıları aracılığıyla reel sek­törümüzün ihtiyaçlarına uygun çözümler sunuyoruz."

İtalya ile ticarette finansman desteği

Proje garantörü SACE adına açıklamalarda bulunan Afrika, Türkiye ve Orta Doğu Bölge Direktörü Ciro Aquino da bu işlemin, SACE'nin İtalyan şirketlerinin uluslararası pazarlarda büyümesini destekleme, rekabet güçlerini artırma ve stratejik pazarlarda yeni iş fırsatları oluşturma konusundaki kararlılığının somut bir örneği olduğunu ifade etti.

Aquino, bu işlemle başta KOBİ'ler ve orta ölçekli işletmeler olmak üzere 100'ün üzerinde İtalyan şirketinin ihracatını desteklerken, İtalyan ihracatı açısından önemli bir pazar olan Türkiye'de çok sayıda ihracatçının da varlığını genişletmesinin önünü açtıklarını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu: "İtalya'nın ihracat kredi kuruluşu olarak VakıfBank ve ING ile, Türkiye'deki ithalatçıların orta ve uzun vadeli finansmana erişimini kolaylaştırıyor, İtalyan ihracatçılarla yerel iş ortakları arasındaki ticari bağları güçlendiriyor ve iki ülke arasında ticaret ve işbirliğine yönelik yeni fırsatlar oluşturuyoruz."

Proje kreditörü olan SACE garantisi kapsamında gerçekleştirilen işlemin, ING ve VakıfBank'ın 2023'te başarıyla tamamladığı ilk SACE garantili finansmanın devamı niteliğini taşıdığını belirten ING Almanya Yapılandırılmış Finansman Direktörü Tiziano Tallarida da, "VakıfBank ile uzun yıllara dayanan güçlü işbirliğimiz çerçevesinde ING olarak, ihracat finansmanı piyasasında etkin rolümüzü sürdürürken, müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel olarak yapılandırılmış yenilikçi ve uzun vadeli finansman çözümleri sunmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.