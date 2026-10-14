Şişecam, COP31'de geleceğin yaşam alanlarını anlatacak

Şişecam, COP31’de şe­hirlerin iklim değişikliğine uyumu ve sürdürülebilir ya­şamın geleceğine ilişkin yak­laşımını küresel paydaşlarla ele alırken, şehirlerde enerji verimliliği, karbonsuzlaşma ve iklim değişikliğine adap­tasyonda cam teknolojileri­nin kritik rolüne dikkat çe­kecek.

Şişecam Genel Müdürü Can Yücel, “İklim değişikli­ğiyle mücadele, erteleneme­yecek ortak bir sorumluluk. Gelecek kuşaklara çok da­ha yaşanabilir bir dünya bı­rakmak, Net Sıfır hedefleri­ne ulaşmak ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek için iş dünyasının, kamu kurum­larının, akademinin ve fi­nans dünyasının kolektif bir çözümün parçası olması ge­rekiyor. Bu dönüşüm yalnız­ca enerjiyi nasıl ürettiğimiz­le değil, nasıl tükettiğimizle ve nasıl muhafaza ettiğimiz­le de ilgili. Şehirlerimizi ve binalarımızı daha verimli, daha dayanıklı ve sürdürüle­bilir yaşamı daha da destek­ler hale getirmek bu nedenle kritik önem taşıyor” dedi.

Şişecam, COP31 kapsa­mında sürdürülebilir ve ik­lim dirençli şehirlerin gele­ceğine ilişkin diyaloğa katkı sunmak amacıyla farklı pay­daşları bir araya getiren et­kinlikler de gerçekleştirecek. Bu kapsamda 10 Kasım’da Şi­şecam'ın ev sahipliğinde dü­zenlenecek panel; akademi, uluslararası sivil toplum ku­ruluşları ve iş dünyası tem­silcilerini buluşturacak.