Şişecam, COP31'de geleceğin yaşam alanlarını anlatacak
Şişecam, 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı’nın (COP31) İklim Destekçisi oldu.
Şişecam, COP31’de şehirlerin iklim değişikliğine uyumu ve sürdürülebilir yaşamın geleceğine ilişkin yaklaşımını küresel paydaşlarla ele alırken, şehirlerde enerji verimliliği, karbonsuzlaşma ve iklim değişikliğine adaptasyonda cam teknolojilerinin kritik rolüne dikkat çekecek.
Şişecam Genel Müdürü Can Yücel, “İklim değişikliğiyle mücadele, ertelenemeyecek ortak bir sorumluluk. Gelecek kuşaklara çok daha yaşanabilir bir dünya bırakmak, Net Sıfır hedeflerine ulaşmak ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek için iş dünyasının, kamu kurumlarının, akademinin ve finans dünyasının kolektif bir çözümün parçası olması gerekiyor. Bu dönüşüm yalnızca enerjiyi nasıl ürettiğimizle değil, nasıl tükettiğimizle ve nasıl muhafaza ettiğimizle de ilgili. Şehirlerimizi ve binalarımızı daha verimli, daha dayanıklı ve sürdürülebilir yaşamı daha da destekler hale getirmek bu nedenle kritik önem taşıyor” dedi.
Şişecam, COP31 kapsamında sürdürülebilir ve iklim dirençli şehirlerin geleceğine ilişkin diyaloğa katkı sunmak amacıyla farklı paydaşları bir araya getiren etkinlikler de gerçekleştirecek. Bu kapsamda 10 Kasım’da Şişecam'ın ev sahipliğinde düzenlenecek panel; akademi, uluslararası sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası temsilcilerini buluşturacak.