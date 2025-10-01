Deprem erken uyarı sinyali artık konutlarda
Türkiye’nin yüzde 100 yerli teknoloji şirketi Multitek, TÜBİTAK desteğiyle geliştirdiği akıllı diyafon Sistemleri ile deprem erken uyarı sinyalini doğrudan konutlara ulaştıran yeni geliştirdiği sistemi tanıttı.
Hayati ARIGAN
Türkiye’de doğal afetlerin yüzde 61’ini depremler oluştururken, özellikle Marmara Bölgesi’nde olası büyük deprem riski 34 milyon insanı doğrudan tehdit ediyor. Bu kapsamda geliştirilen sistem, deprem merkez üssüne uzaklığa bağlı olarak 60 saniyeye kadar erken uyarı sağlayarak bina sakinlerini hayati önlemler için harekete geçiriyor.
“Saniyeler hayat kurtarır”
Multitek CEO’su Ece Demirkol, ürünün önemini vurgulayarak şunları söyledi: “Yerli bir üretici ve Ar-Ge şirketi olarak dünyada ilk kez böyle bir cihaz geliştirdik ve tescilini aldık. Deprem sadece yıkımla değil, gaz sızıntısı, yangın, kapanan kapılar gibi ikincil risklerle de can kaybına yol açıyor. Bizim sistemimiz, bu risklere karşı otomatik önlemler alarak fark yaratıyor. Çünkü biliyoruz ki saniyeler hayat kurtarır.” Demirkol, sistemin şimdilik Marmara Bölgesi’nde kullanılacağını, ancak deprem erken uyarı ağının yaygınlaşması ile Türkiye genelinde ve yurtdışında da devreye alınabileceğini belirtti. Multitek Yönetim Kurulu Üyesi Erman Demirkol ise “Dünyada bir ilk olan bu ürünün hem yazılımı hem de donanımı Multitek mühendisleri tarafından geliştirildi. Mevcut diyafon sistemleri kablo veya cihaz değişimi olmadan akıllı hale getirilebiliyor. Şimdi EDİS Deprem Erken Uyarı Sistemi ile entegrasyon sağlayarak konutlarda deprem uyarısını mümkün kıldık” dedi.
Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark’ında geliştirilen EDİS Deprem Erken Uyarı Sistemi ile entegre çalışan akıllı diyafonlar, Marmara fay hattı üzerindeki depremleri saniyeler önceden bildiriyor.
Bina otomasyonu ile entegre
Şirketin verdiği bilgiye göre, geliştirdiği akıllı diyafonlar, yalnızca alarm vermekle kalmıyor; aynı anda bina otomasyon sistemleri ile entegre çalışarak ikincil afet risklerine karşı otomatik güvenlik önlemlerini devreye sokuyor.
* Gaz ve su vanaları kapanıyor,
* Asansörler en yakın katta duruyor,
* Apartman kapısı açılıyor,
* Elektrik ve jeneratör devre dışı bırakılıyor.
Bu sayede deprem başlamadan önce bina güvenlik moduna geçiyor. Sistem ayrıca cep telefonlarına uyarı gönderiyor, kullanıcıların konumunu kaydedip aile bireyleriyle paylaşarak afet sonrası iletişim sorunlarını azaltıyor. Deprem erken uyarı sinyalinin konut başına aylık kullanım bedeli (akıllı diyafon hariç) KDV dahil 180 TL olarak belirlendi. 20 daireli bir apartmanda ise akıllı diyafon ücreti daire başına bin 500 TL’yi buluyor.