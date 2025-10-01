Deprem erken uyarı sinyali artık konutlarda

Hayati ARIGAN

Türkiye’de doğal afetlerin yüz­de 61’ini depremler oluşturur­ken, özellikle Marmara Bölge­si’nde olası büyük deprem ris­ki 34 milyon insanı doğrudan tehdit ediyor. Bu kapsamda ge­liştirilen sistem, deprem mer­kez üssüne uzaklığa bağlı ola­rak 60 saniyeye kadar erken uyarı sağlayarak bina sakinle­rini hayati önlemler için hare­kete geçiriyor.

“Saniyeler hayat kurtarır”

Multitek CEO’su Ece Demir­kol, ürünün önemini vurgula­yarak şunları söyledi: “Yerli bir üretici ve Ar-Ge şirketi olarak dünyada ilk kez böyle bir ci­haz geliştirdik ve tescilini al­dık. Deprem sadece yıkımla de­ğil, gaz sızıntısı, yangın, kapa­nan kapılar gibi ikincil risklerle de can kaybına yol açıyor. Bizim sistemimiz, bu risklere karşı otomatik önlemler alarak fark yaratıyor. Çünkü biliyoruz ki sa­niyeler hayat kurtarır.” Demir­kol, sistemin şimdilik Marmara Bölgesi’nde kullanılacağını, an­cak deprem erken uyarı ağının yaygınlaşması ile Türkiye gene­linde ve yurtdışında da devreye alınabileceğini belirtti. Multi­tek Yönetim Kurulu Üyesi Er­man Demirkol ise “Dünyada bir ilk olan bu ürünün hem yazılı­mı hem de donanımı Multitek mühendisleri tarafından geliş­tirildi. Mevcut diyafon sistem­leri kablo veya cihaz değişimi olmadan akıllı hale getirilebili­yor. Şimdi EDİS Deprem Erken Uyarı Sistemi ile entegrasyon sağlayarak konutlarda deprem uyarısını mümkün kıldık” dedi.

Yıldız Teknik Üniversite­si Teknopark’ında geliştirilen EDİS Deprem Erken Uyarı Sis­temi ile entegre çalışan akıllı diyafonlar, Marmara fay hattı üzerindeki depremleri saniye­ler önceden bildiriyor.

Bina otomasyonu ile entegre

Şirketin verdiği bilgiye göre, geliştirdiği akıllı diyafonlar, yalnızca alarm vermekle kalmıyor; aynı anda bina otomasyon sistemleri ile entegre çalışarak ikincil afet risklerine karşı otomatik güvenlik önlemlerini devreye sokuyor.

* Gaz ve su vanaları kapanıyor,

* Asansörler en yakın katta duruyor,

* Apartman kapısı açılıyor,

* Elektrik ve jeneratör devre dışı bırakılıyor.

Bu sayede deprem başlamadan önce bina güvenlik moduna geçiyor. Sistem ayrıca cep telefonlarına uyarı gönderiyor, kullanıcıların konumunu kaydedip aile bireyleriyle paylaşarak afet sonrası iletişim sorunlarını azaltıyor. Deprem erken uyarı sinyalinin konut başına aylık kullanım bedeli (akıllı diyafon hariç) KDV dahil 180 TL olarak belirlendi. 20 daireli bir apartmanda ise akıllı diyafon ücreti daire başına bin 500 TL’yi buluyor.