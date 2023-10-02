Devlet destekleriyle işini geliştirip ihracatı ve istihdamı artırdı

Aziziye ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) 4 bin 500 metrekare kapalı alandaki fabrikasında medikal ürün ve laboratuvar malzemesi üreten 46 yaşındaki Hakan Ak, 2021 yılında KOSGEB İleri Girişimci Destek Programı'ndan aldığı destekle işini geliştirdi.

Üretimini hızlandıran, istihdamı artıran ve sektörde markasını duyuran Ak, KOSGEB'in Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) İnovasyon Destek Programı’na başvurarak makine ve teçhizat donanım desteğinden faydalandı.

Bu yıl da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen KOBİ Teknoyatırım Destek Programı’nda geri ödemeli destekten yararlanan Ak, ürünlerini İtalya, Almanya ve Azerbaycan’daki şubeleri başta olmak üzere birçok ülkedeki çeşitli hastane, klinik ve laboratuvarlara ihraç ediyor.

Hakan Ak, “KOSGEB’e yeni vereceğimiz 3 mikro teknoloji ölçeğinde AR-GE projemiz var. Bu projeler bittikten sonra 2024’ün ilk 6 ayında kapasitemizde yüzde 40 artış beklemekteyiz. Şu anda 60 kişiyi istihdam ediyoruz. Bunu ikiye, üçe katlamayı hedefliyoruz” dedi. Ak, yürüttükleri AR-GE projelerinde Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü’ndeki akademisyenlerle çalıştıklarını belirtti.