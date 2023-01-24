DHL, Formula E ile İşbirliğini Uzattı

Formula E ve ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası'nın resmi kurucu ve lojistik ortağı DHL, elektrikli yarış otomobillerinde Gen3 döneminin başlamasıyla birlikte sürdürülebilirliğin önemini dünyanın dört bir yanındaki şehirlere getirmeye devam edecek olan işbirliklerini uzun süreli uzattıklarını duyurdu. Anlaşma doğrultusunda DHL'in sarı ve Formula E'nin mavi renkleri daha yeşil bir gelecek vizyonuyla bir araya gelerek "Together Green” (Birlikte Yeşil) platformu aracılığıyla ortak değerlerini yansıtmaya devam edecek.

Yarış başına yaklaşık 415 ton değerli yük taşıyacak

Formula E’nin 9. sezonu ve Gen3 dönemi 14 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilen 2023 Hankook Mexico City E-Prix ile başlarken, bu yarışla birlikte şimdiye kadar yapılmış en hızlı, en hafif, en güçlü ve verimli elektrikli yarış otomobili olan Gen3'ler ilk defa piste çıktı. Dünyanın 11 farklı şehrinde toplam 16 yarışın koşulacağı 2023 sezonunda DHL, hem karayolu hem denizyolu taşımacılığında verimliliği en üst seviyeye çıkaran ve karbondioksit emisyonlarını azaltan özel çok modlu taşımacılığı ile son teknoloji sürdürülebilir lojistik hizmeti sağlamaya devam edecek. Tüm karayolu ve deniz taşımacılığında biyoyakıt kullanarak sezon içinde 89.100 kilometre yol kat edecek olan DHL; yarış arabaları, aküler, şarj üniteleri, yayın ekipmanları ile pazarlama ve konaklama ekipmanları da dahil olmak üzere yarış başına yaklaşık 415 ton değerli yük taşıyacak.

“Daha yeşil bir gelecek için aynı vizyonu paylaşıyoruz”

"DHL, Formula E'nin en başta hayata geçirilmesine destek sağladı ve ilk günden bu yana bu değerli işbirliğini sürdürüyoruz" diyen Formula E Üst Ticari Yöneticisi Matt Scammell şu açıklamalarda bulundu: "Birlikte, inovasyonun sınırında yarıştığımız, elektrikli araç teknolojisindeki ilerlemenin sınırlarını zorladığımız ve motor sporlarının geleceğini tanımladığımız Gen3 dönemine girerken DHL ile iş birliğimizin devam etmesinden dolayı mutluyuz. DHL, verimlilik ve sürdürülebilirlik alanında en yeni çözümlere öncülük ederek dünyadaki her yarış etkinliğinin gerçekleştirilmesinde kritik bir işlev üstleniyor. Bu da onları şampiyona ve misyonumuz için mükemmel bir ortak haline getiriyor."

Elektrikli yarış konseptinin gerçeğe dönüştürülmesinde etkili oldu

Yeşil lojistiğin öncülerinden olan DHL, 2021 yılına kadar karbon verimliliğini, 2007’ye kıyasla yüzde 30 oranında artırma sözü vererek, 2008 yılında ölçülebilir bir karbon verimliliği hedefi taahhüt eden ilk lojistik şirketi oldu. Bu hedefe planlanandan dört yıl önce, 2016'da ulaşan DHL, Mart 2017'de 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma taahhüdünü açıkladı. DPDHL Group 2021 yılında, temiz operasyonlara ve iklim nötr lojistiğe 2030 yılına kadar 7 milyar Euro yatırım yapmayı taahhüt etti. Bu kapsamda 2030 yılına kadar 80.000'den fazla e-araç yola çıkararak, son kilometre filosunun yüzde 60'ını elektrikli araç haline getirmeyi planlıyor.