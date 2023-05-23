Dicle Elektrik, “Dijital Arşiv” projesiyle basılı evraklarını yüzde 90 azaltacak

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, “Sürdürülebilir bir geleceğe katkı sunmak için çalışmalarımızda teknolojiden istifade ediyoruz. Arşivimizde bilgi formu, sözleşme, makbuz ve çeşitli başvuruları kapsayan abonelik hizmeti içerikli evrakların dijital ortamda saklanmasına yönelik bir dijital dönüşüm projesine imza attık.

Yer tasarrufunun yanı sıra çevre etkilerini de azaltacak bir uygulamaya olacak projemiz sosyal sorumluluk açısından örnek bir çalışma olmasını hedefliyoruz” dedi. Yasal olarak basılı olması gerekenlerin dışında çoğu evrakın dijital olarak saklanabilir durumda olduğunun bilgisini veren Arvas, “Kurum olarak ham madde kullanımı, düşük emisyon, atık yönetimi ve geri dönüşüm uygulamalarına yatırım yapıyoruz.

Bu projemizle birlikte ise dijitale aktardığımız evrakları geri dönüşüme kazandıracağız. Ayrıca dijital arşive entegre edeceğimiz Yeni Nesil Abonelik projemizle hedeflerimizi daha da büyütüyoruz. Önümüzdeki bir yıl içerisinde de basılı evraklarımızı yüzde 90 azaltmayı ve her yıl yüzlerce ağacın kesilmesinin önüne geçmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Operasyonel verimlilik arttı

Dicle Elektrik’in yasal zorunluluk dışında kalan tüm evraklarını dijitale taşımakla verimliliğin de yükseldiğinin altını çizen Yaşar Arvas sözlerini şöyle sürdürdü: “Taşınan tüm evraklar, uluslararası standartlarla korunan veri merkezlerimizde saklanıyor. Ayrıca projemiz sayesinde manuel olarak yapılan veri girişini, yani operasyonel süreçleri kısalttık. Bu da verim