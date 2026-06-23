Dijital abonelikleri tek faturada buluşturan Turkcell One hizmete açıldı

Turkcell, farklı dijital platformlardaki aboneliklerin tek noktadan ve tek faturayla yönetilmesini sağlayan Turkcell One servisini kullanıma sundu.

HBO Max'lı TV+, Netflix, Amazon Prime, YouTube Premium, fizy Sesli Kitap, lifebox ve Wonjo Kids gibi dijital platformları tek pakette bir araya getiren Turkcell One sayesinde kullanıcılar, mevcut tarifelerini değiştirmeden tüm aboneliklerini tek Turkcell faturası üzerinden yönetebiliyor.

Servis, 12 ay sabit fiyat garantisiyle platformlara ayrı ayrı yapılan aboneliklere kıyasla yüzde 40'a varan fiyat avantajı sağlıyor. Böylece kullanıcılar, farklı ödeme tarihleri ve fiyat değişiklikleri nedeniyle yaşanan abonelik takip süreçlerinden kurtulurken, dijital içeriklere daha kolay erişebiliyor.

Faturalı mobil hat kullanıcılarına yönelik sunulan Turkcell One, paket içeriklerine göre 500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Kullanıcılar servise Turkcell uygulaması, çağrı merkezi ve bayi kanalları üzerinden erişebiliyor.

"Yüzde 40'a varan tasarruf imkanı sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Pazarlama ve Dijital Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç, Turkcell'in telekom operatörü olmanın ötesinde bir teknoloji şirketi olarak kullanıcıların günlük yaşamını kolaylaştıran çözümler geliştirmeye odaklandığını belirtti.

Güçlü bağlantının yanı sıra içerik, eğlence, bulut ve dijital servis alanlarında bütünleşik çözümlere yönelik talebin arttığına işaret eden Akgüç, "Bugün pek çoğumuz farklı platformlarda çok sayıda üyelik kullanıyor ve bunların takibini yapmak giderek daha karmaşık hale geliyor. Turkcell olarak modern hayatın bu güncel iç görüsünü karşılayacak yenilikçi bir çözüm geliştirdik ve Turkcell One'ı hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

Akgüç, dijital içerik ve servisleri tek çatı altında buluşturarak müşterilere daha sade, pratik ve avantajlı bir deneyim sunmayı amaçladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yeni nesil dijital hizmet anlayışımızın bir yansıması olan Turkcell One, farklı platformlara dağılmış aboneliklerin tek bir noktadan tek bir Turkcell faturasıyla yönetilmesini sağlıyor. Kullanıcılar bu sayede, platformların farklı ödeme günleri veya sürpriz fiyat artışları gibi detaylarla uğraşmak zorunda kalmıyor. Hem dijital içerik deneyimi anlamında hem de günlük hayatın koşuşturması içinde gerçek anlamda büyük bir kolaylık. Platformlara ayrı ayrı yapılan üyelikler için ödenen tutardan çok daha uygun bir fiyat belirledik. Ürünümüzün fiyatı 12 ay taahhütle bir yıl boyunca sabitleniyor ve platformların bu süredeki fiyat artışlarından etkilenmiyor. Böylelikle Turkcell One ile müşterilerimize yüzde 40'a varan tasarruf imkanı sunmuş oluyoruz. Bir diğer avantaj ise kullanıcılar, platformlardaki profillerini ve geçmiş kullanım verilerini sıfırlamak zorunda değil. Kişisel hesap bilgileriyle giriş yaparak mevcut aboneliği Turkcell One'a taşımak mümkün."