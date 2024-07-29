Dijital dönüşüm alanında yeni iş birliği

Mastercard ve Akıllı KOBİ işbirliği kapsamında sunulacak yenilikçi hizmet ve çözümlerle, KOBİ'lerin büyüme ve gelişim potansiyellerini üst seviyeye çıkarmak, MasterKOBİ üzerinden fırsat ve avantajlara erişmeleri, dijital ekonomide daha etkin, dinamik ve rekabetçi olmalarını sağlamak hedefleniyor.

Sürdürülebilir büyüme hedefi

Mastercard, güvenli ve etkin ödeme teknolojileriyle KOBİ'lerin çevrim içi satış kanallarını optimize etmelerine yardımcı olacak. Akıllı KOBİ Platformu ise KOBİ'lerin dijital pazarlama, finansal yönetim ve eğitim-danışmanlık gibi alanlarda ihtiyaç duydukları çözümleri sunarak, onların dijital dönüşüm süreçlerini bütüncül bir şekilde desteklemeye devam edecek. Özellikle e-ticaret/e-ihracat, dijital pazarlama, finansal yönetim, yapay zeka ve veri analizi gibi kritik alanlarda KOBİ'lere özel çözümler geliştiriyor. Bu çözümler, işletmelerin dijital dünyada etkin bir şekilde varlık göstermelerini ve sürdürülebilir bir şekilde büyümelerini sağlamak için tasarlanıyor.