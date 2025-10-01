Dijital dönüşümde maliyetleri yüzde 30 düşüren bulut çözümü
Yerli ve milli bulut sağlayıcılarından vMind, ‘portvMind Public Cloud’un tanıtımını yaptı. İşletmelerin dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırırken, maliyetleri %30’a varan oranda düşürmeyi hedeflediklerini belirten vMind CEO’su Volkan Duman, “Türkiye’de dakika mertebesinde faturalandırmayı yapan ilk ve tek şirketiz” dedi.
Sevilay ÇOBAN
Toplam 26 sektörde 1000’i aşkın referansa bulut ve sistem entegrasyonu çözümlerini sunan vMind, tescilli markası portvMind Public Cloud’un yatırım detaylarını düzenlediği etkinlikte paylaştı. portvMind Public Cloud, Türkiye’deki işletmelerin, start-up’ların ve geliştiricilerin küresel ölçekte rekabet edebilmesi için Türk mühendisleri tarafından Yıldız Teknopark’ta tasarlanan bir inovasyon platformu olarak dikkat çekiyor. Ar-Ge çalışmalarının ilk adımının müşterileri dinleyerek atıldığına belirten vMind CEO’su Volkan Duman, portvMind Public Cloud’un Türkiye’de konumlandırılmış açık kaynak temelli altyapısıyla verileri ülke sınırları içinde tuttuğunu kaydetti. Duman, ”İşletmelerin dijital dönüşüm yolculuklarını hızlandırmak amacıyla geliştirdiğimiz portvMind Public Cloud, ‘kullandığın kadar öde’ modeli kapsamında sunduğu dakikalık faturalama sayesinde %30’a varan maliyet avantajı sağlıyor. Türkiye’de üç tane veri merkezimiz var, veri egemenliği ve regülasyonuna %100 uyuma sahip bir firmayız. ‘Bulutta işler değişecek’ diyoruz, çünkü verinin, inovasyonun ve üretilen değerin Türkiye’de kalabildiği, aynı anda küresel standartlarla çalışabildiğimiz bir deneyim artık mümkün. Bunun adı da portvMind Public Cloud” dedi.
13 yılda 50 milyon dolarlık yatırımın ürünü
Duman, 2025’te küresel IT harcamalarının 5,4 trilyon doları aşmasının beklendiğine işaret ederek, bulut çözümüne yaptıkları yatırıma ilişkin şunları söyledi: “vMind, 2012’den bu yana toplamda 50 milyon doların üzerinde yatırım yaptı. Bu büyüklüğü sağlamanın mevcut durumda başka bir yolu yok. Yakın gelecekte, ilk olarak Avrupa Birliği sınırları içinde bir veri merkezi kurularak, ardından yakın Türkiye Cumhuriyetleri ve Amerika’da beş yıllık stratejik bir plan dâhilinde küresel büyüme hedefliyoruz. Bu yılı %60-70 oranında büyüme ile kapatmayı planlıyoruz. Yurt dışı yatırımlarımız için ise ilk olarak EMEA bölgesinde bir veri merkezi kurmak üzere fizibilite ile başlattık. İkinci adımın da META’da vMind varlığını kanal ortaklıklarıyla büyüteceğiz.” Bulut çözümlerinde kritik konunun egemenlik ve uyum olduğuna vurgu yapan Volkan, "portvMind Public Cloud’da küresel güvenlik ve yerel egemenlik aynı platformda. Yaklaşımımız ‘globalle entegre, yerelde egemen’ olmak. Bu mümkün mü, evet bugün mümkün olduğunu gösteriyoruz. Küresel standartlarda, Türkiye’nin egemenliğinde bir bulut sunuyoruz” ifadelerini kullandı.
KOBİ’lere maliyeti bir teknik eleman maaşı kadar
portvMind Public Cloud’ın şirketlere maliyeti ve sunduğu avantajlardan da söz eden Duman, “Türkiye ekonomisinin büyük bir kısmını oluşturan KOBİ’ler için iş sürekliliği, güvenlik ve sürdürülebilirlik sağlamanın maliyeti, bir teknik elemanın aylık maaşına denk geliyor. Bu da yaklaşık 1000- 1500 dolar. Büyük ölçekli işletmeler ve özel ihtiyaçları olan yapılar dâhil olmak üzere aylık yüz binlerce dolar ödeyen müşteriler de var. Öğretim görevlileri, öğrenciler veya araştırma yapan şirketler gibi dönemsel veya tek seferlik kullanım ihtiyacı olanlar için ‘kullandığın kadar öde’ modeli sunuyoruz. İlk 10 bin TL’lik kullanımı ücretsiz sunuyoruz” dedi.
Al hizmetlerinde yatırım dalgası geliyor
vMind Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Küçüktaş, Gartner’ın verilerine göre küresel genel bulut harcamalarının 2025’te 700 milyar dolar bandında olduğuna dikkat çekerek, “2026 yılına doğru, AI hizmetleri ve AI-optimize sunucular için yüz milyarlarca dolarlık yatırım dalgası bekleniyor. Bunun sebebi de bulut; yapay zekâ, veri ve uygulama yaşam döngüsünün doğal işletim zemini” diye konuştu. “portvMind’ı geliştirirken tek bir felsefemiz vardı, o da güçlü olanı, basit sunmaktı, bunu da başardık. Çünkü teknoloji, karmaşıklaştırdığı değil, hayatı kolaylaştırdığı zaman gerçek anlamını bulur” diyen vMind CTO’su Kubilay Kaptanoğlu ise panelinin girişinde kullanıcıyı karmaşık menüler değil, sade ve anlaşılır bir arayüzün karşıladığını kaydetti.