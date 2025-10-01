Dijital dönüşümde maliyetleri yüzde 30 düşüren bulut çözümü

Sevilay ÇOBAN

Toplam 26 sektörde 1000’i aşkın referansa bulut ve sistem entegrasyonu çö­zümlerini sunan vMind, tes­cilli markası portvMind Pub­lic Cloud’un yatırım detaylarını düzenlediği etkinlikte paylaştı. portvMind Public Cloud, Türki­ye’deki işletmelerin, start-up’la­rın ve geliştiricilerin küresel öl­çekte rekabet edebilmesi için Türk mühendisleri tarafından Yıldız Teknopark’ta tasarlanan bir inovasyon platformu olarak dikkat çekiyor. Ar-Ge çalışmala­rının ilk adımının müşterileri din­leyerek atıldığına belirten vMind CEO’su Volkan Duman, portv­Mind Public Cloud’un Türkiye’de konumlandırılmış açık kaynak te­melli altyapısıyla verileri ülke sı­nırları içinde tuttuğunu kaydet­ti. Duman, ”İşletmelerin dijital dönüşüm yolculuklarını hızlan­dırmak amacıyla geliştirdiğimiz portvMind Public Cloud, ‘kul­landığın kadar öde’ modeli kap­samında sunduğu dakikalık fa­turalama sayesinde %30’a varan maliyet avantajı sağlıyor. Türki­ye’de üç tane veri merkezimiz var, veri egemenliği ve regülasyonu­na %100 uyuma sahip bir firma­yız. ‘Bulutta işler değişecek’ diyo­ruz, çünkü verinin, inovasyonun ve üretilen değerin Türkiye’de ka­labildiği, aynı anda küresel stan­dartlarla çalışabildiğimiz bir de­neyim artık mümkün. Bunun adı da portvMind Public Cloud” dedi.

13 yılda 50 milyon dolarlık yatırımın ürünü

Duman, 2025’te küresel IT har­camalarının 5,4 trilyon doları aş­masının beklendiğine işaret ede­rek, bulut çözümüne yaptıkla­rı yatırıma ilişkin şunları söyledi: “vMind, 2012’den bu yana toplam­da 50 milyon doların üzerinde ya­tırım yaptı. Bu büyüklüğü sağlama­nın mevcut durumda başka bir yolu yok. Yakın gelecekte, ilk olarak Av­rupa Birliği sınırları içinde bir veri merkezi kurularak, ardından yakın Türkiye Cumhuriyetleri ve Ameri­ka’da beş yıllık stratejik bir plan dâ­hilinde küresel büyüme hedefliyo­ruz. Bu yılı %60-70 oranında büyü­me ile kapatmayı planlıyoruz. Yurt dışı yatırımlarımız için ise ilk ola­rak EMEA bölgesinde bir veri mer­kezi kurmak üzere fizibilite ile baş­lattık. İkinci adımın da META’da vMind varlığını kanal ortaklıkla­rıyla büyüteceğiz.” Bulut çözümle­rinde kritik konunun egemenlik ve uyum olduğuna vurgu yapan Vol­kan, "portvMind Public Cloud’da küresel güvenlik ve yerel egemen­lik aynı platformda. Yaklaşımımız ‘globalle entegre, yerelde egemen’ olmak. Bu mümkün mü, evet bu­gün mümkün olduğunu gösteriyo­ruz. Küresel standartlarda, Türki­ye’nin egemenliğinde bir bulut su­nuyoruz” ifadelerini kullandı.

KOBİ’lere maliyeti bir teknik eleman maaşı kadar

portvMind Public Cloud’ın şir­ketlere maliyeti ve sunduğu avan­tajlardan da söz eden Duman, “Türkiye ekonomisinin büyük bir kısmını oluşturan KOBİ’ler için iş sürekliliği, güvenlik ve sürdü­rülebilirlik sağlamanın maliyeti, bir teknik elemanın aylık maaşına denk geliyor. Bu da yaklaşık 1000- 1500 dolar. Büyük ölçekli işletme­ler ve özel ihtiyaçları olan yapılar dâhil olmak üzere aylık yüz bin­lerce dolar ödeyen müşteriler de var. Öğretim görevlileri, öğrenci­ler veya araştırma yapan şirket­ler gibi dönemsel veya tek seferlik kullanım ihtiyacı olanlar için ‘kul­landığın kadar öde’ modeli sunu­yoruz. İlk 10 bin TL’lik kullanımı ücretsiz sunuyoruz” dedi.

Al hizmetlerinde yatırım dalgası geliyor

vMind Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Küçüktaş, Gartner’ın verilerine göre küresel genel bulut harcamalarının 2025’te 700 milyar dolar bandında olduğuna dikkat çekerek, “2026 yılına doğru, AI hizmetleri ve AI-optimize sunucular için yüz milyarlarca dolarlık yatırım dalgası bekleniyor. Bunun sebebi de bulut; yapay zekâ, veri ve uygulama yaşam döngüsünün doğal işletim zemini” diye konuştu. “portvMind’ı geliştirirken tek bir felsefemiz vardı, o da güçlü olanı, basit sunmaktı, bunu da başardık. Çünkü teknoloji, karmaşıklaştırdığı değil, hayatı kolaylaştırdığı zaman gerçek anlamını bulur” diyen vMind CTO’su Kubilay Kaptanoğlu ise panelinin girişinde kullanıcıyı karmaşık menüler değil, sade ve anlaşılır bir arayüzün karşıladığını kaydetti.