Dimes CEO’su Ozan Diren: “İklim açısından tarımda zor bir yıldı”

Hamide HANGÜL

Türkiye’nin yerli sermaye­li ilk meyve suyu marka­sı Dimes, yatırımlarına devam edecek. Bünyesinde Di­mes Smoothie, Milkshake, Cool Mix, Obsesso’nun da bulundu­ğu Dimes’in CEO’su Ozan Diren, bu yıl 557 milyon TL düzeyinde yatırım gerçekleştireceklerini açıklayarak, “Bu yatırımlar Ar- Ge’nin yanı sıra donanım, altyapı ve yazılım temelli teknoloji yatı­rımlarını, üretim tesislerindeki yeni hat yatırımlarını, alt ve üst yapı modernizasyonlarını kap­sıyor. Ayrıca kalite, güvence ve patent alanlarındaki yatırımlar da sürdürülecek” dedi. Küresel markalarla başarılı şekilde reka­bet ettiklerini, 100’ü aşkın ulus­lararası pazarda yer aldıklarını söyleyen Diren, geçen yıl yüzde 61 büyüme ile 7,7 milyar TL ci­roya ulaştıklarını, 2025 yılı için hedeflerini 11,7 milyar TL ciro ve TL bazında yüzde 73 ihracat büyümesi olarak belirlediklerini açıkladı.

Bin 100 kişiye istihdam

Dimes’in İzmir, Tokat ve Ay­dın’daki tesislerinde 100 bin ton meyve işleme, 300 bin tonun üze­rinde meyve suyu ve 100 bin ton süt ve süt ürünü üretim kapasi­tesine sahip olduğunu bildiren Diren, üreticiyle büyümeyi mer­keze aldıklarına vurgulayarak, “Hammadde alımı yapılan 15 bi­nin üzerinde üretici ve aileleriyle yaklaşık 65 bin kişilik tarım eko­sistemiyle, üreticiye rakip olma­dan, birlikte büyümeyi benimsi­yoruz” dedi. Diren, 1.100 kişiye istihdam sağlandığını açıkladı.

Günlük 25 ton çiğ süt üretimi

Kamu-özel sektör ortaklığına dayalı Tokat’taki Kazova Vasfi Diren Tarım İşletmesinin ise ta­rımsal Ar-Ge ve iyi tarım uygula­maları için bir merkez işlevi gör­düğünü söyleyen Diren, tesiste, yaklaşık 800’ü sağmal, yaklaşık 1.850 kadar büyükbaş bulundu­ğunu ve günlük ortalama 25 ton çiğ süt üretimi gerçekleştiğini söyledi. Diren, ciro beklentisini 225 milyon TL olarak açıkladı.

Tokat elmasında yüzde 80 kayıp var

Bu yıl yaşanan zirai don ve kuraklığın etkilerine yönelik bir soru üzerine Ozan Diren, bölgede elma, üzüm gibi ürünlerin çok etkilendiğini, neredeyse hiç ürün kalmayan bölgelerin olduğunu belirterek, “Mesela Tokat’ın elmasında yüzde 80 kayıp var gibi görünüyor, yüzde 40 kayıp olan yer de var. Üzümde enteresan bir şey oldu. Zirai dondan çok etkilendi ancak ikinci sürümler hasadı toparladı. Ancak zor bir yıldı, bu sene iklim çok yüzümüze bakmadı birçok üründe. Mesela Mersin bölgesine baktığınızda orada kayısıları, şeftalileri erkencileri çok vurdu” diye yanıtladı.

Fiyatlar enflasyonla aynı seyirde

Meyve suyu sektörünün, pazarın sadece yüzde 10- 15’ini aldığına işaret eden Ozan Diren, “Yüzde 85- 90'ı yemek için tüketiliyor, dolayısıyla oradaki yüzde 50’lik kayıp bize yüzde 50 olarak yansımayabilir” dedi. Zirai don ve kuraklığın fiyatlara etkisine yönelik bir başka soru üzerine Diren, “Çok yüksek arttıracağını zannetmiyorum. Çünkü bağlantıları vakitli yapmanın avantajlarını yaşadık. Biraz karımızdan da taviz vereceğiz, ancak enflasyona çok paralel gidiyor diyebilirim” yanıtını verdi.

Cool lime’la 1.5 milyon yeni haneye girdi

Yenilikçi ürünlerle güçlü büyüme yakaladıklarını söyleyen Diren, araştırmalara göre “Cool lime” denildiğinde 10 tüketiciden 8'inin aklına ilk Dimes’in geldiğini belirterek, Bir önceki yıla göre 1,5 milyon yeni haneye giren ürünün kapasitesi, yeni hat yatırımıyla iki katına çıkartıldı" dedi.