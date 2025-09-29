Dimes CEO’su Ozan Diren: “İklim açısından tarımda zor bir yıldı”
Bünyesinde Smoothie, Milkshake, Cool Mix, Obsesso’nun da bulunduğu yerli sermayeli ilk içecek markası Dimes, bu yıl 557 milyon TL yatırım yapacak. Dimes CEO’su Ozan Diren, üreticiyle rakip olmadan birlikte büyümeyi benimsediklerini söyledi. Zirai don ve kuraklığa işaret eden Diren, “Zor bir yıldı. Bu sene birçok üründe, iklim çok yüzümüze bakmadı” dedi.
Hamide HANGÜL
Türkiye’nin yerli sermayeli ilk meyve suyu markası Dimes, yatırımlarına devam edecek. Bünyesinde Dimes Smoothie, Milkshake, Cool Mix, Obsesso’nun da bulunduğu Dimes’in CEO’su Ozan Diren, bu yıl 557 milyon TL düzeyinde yatırım gerçekleştireceklerini açıklayarak, “Bu yatırımlar Ar- Ge’nin yanı sıra donanım, altyapı ve yazılım temelli teknoloji yatırımlarını, üretim tesislerindeki yeni hat yatırımlarını, alt ve üst yapı modernizasyonlarını kapsıyor. Ayrıca kalite, güvence ve patent alanlarındaki yatırımlar da sürdürülecek” dedi. Küresel markalarla başarılı şekilde rekabet ettiklerini, 100’ü aşkın uluslararası pazarda yer aldıklarını söyleyen Diren, geçen yıl yüzde 61 büyüme ile 7,7 milyar TL ciroya ulaştıklarını, 2025 yılı için hedeflerini 11,7 milyar TL ciro ve TL bazında yüzde 73 ihracat büyümesi olarak belirlediklerini açıkladı.
Bin 100 kişiye istihdam
Dimes’in İzmir, Tokat ve Aydın’daki tesislerinde 100 bin ton meyve işleme, 300 bin tonun üzerinde meyve suyu ve 100 bin ton süt ve süt ürünü üretim kapasitesine sahip olduğunu bildiren Diren, üreticiyle büyümeyi merkeze aldıklarına vurgulayarak, “Hammadde alımı yapılan 15 binin üzerinde üretici ve aileleriyle yaklaşık 65 bin kişilik tarım ekosistemiyle, üreticiye rakip olmadan, birlikte büyümeyi benimsiyoruz” dedi. Diren, 1.100 kişiye istihdam sağlandığını açıkladı.
Günlük 25 ton çiğ süt üretimi
Kamu-özel sektör ortaklığına dayalı Tokat’taki Kazova Vasfi Diren Tarım İşletmesinin ise tarımsal Ar-Ge ve iyi tarım uygulamaları için bir merkez işlevi gördüğünü söyleyen Diren, tesiste, yaklaşık 800’ü sağmal, yaklaşık 1.850 kadar büyükbaş bulunduğunu ve günlük ortalama 25 ton çiğ süt üretimi gerçekleştiğini söyledi. Diren, ciro beklentisini 225 milyon TL olarak açıkladı.
Tokat elmasında yüzde 80 kayıp var
Bu yıl yaşanan zirai don ve kuraklığın etkilerine yönelik bir soru üzerine Ozan Diren, bölgede elma, üzüm gibi ürünlerin çok etkilendiğini, neredeyse hiç ürün kalmayan bölgelerin olduğunu belirterek, “Mesela Tokat’ın elmasında yüzde 80 kayıp var gibi görünüyor, yüzde 40 kayıp olan yer de var. Üzümde enteresan bir şey oldu. Zirai dondan çok etkilendi ancak ikinci sürümler hasadı toparladı. Ancak zor bir yıldı, bu sene iklim çok yüzümüze bakmadı birçok üründe. Mesela Mersin bölgesine baktığınızda orada kayısıları, şeftalileri erkencileri çok vurdu” diye yanıtladı.
Fiyatlar enflasyonla aynı seyirde
Meyve suyu sektörünün, pazarın sadece yüzde 10- 15’ini aldığına işaret eden Ozan Diren, “Yüzde 85- 90'ı yemek için tüketiliyor, dolayısıyla oradaki yüzde 50’lik kayıp bize yüzde 50 olarak yansımayabilir” dedi. Zirai don ve kuraklığın fiyatlara etkisine yönelik bir başka soru üzerine Diren, “Çok yüksek arttıracağını zannetmiyorum. Çünkü bağlantıları vakitli yapmanın avantajlarını yaşadık. Biraz karımızdan da taviz vereceğiz, ancak enflasyona çok paralel gidiyor diyebilirim” yanıtını verdi.
Cool lime’la 1.5 milyon yeni haneye girdi
Yenilikçi ürünlerle güçlü büyüme yakaladıklarını söyleyen Diren, araştırmalara göre “Cool lime” denildiğinde 10 tüketiciden 8'inin aklına ilk Dimes’in geldiğini belirterek, Bir önceki yıla göre 1,5 milyon yeni haneye giren ürünün kapasitesi, yeni hat yatırımıyla iki katına çıkartıldı" dedi.