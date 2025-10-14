Diyarbakır ve Yalova’ya 25 milyon euroluk fabrika yatırımı
Türkiye genelinde 55 mağazası olan Hakke, Diyarbakır ve Yalova’daki 25 milyon euroluk üretim ve lojistik yatırımına hazırlanıyor. Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Günel, “Bu yatırımlarımızla üretim ve lojistik süreçlerimizi güçlendirerek, 2026’da 150 mağazalık perakende ağını hayata geçirmeyi hedefliyoruz” dedi.
NEZAKET ÇETİN
Türkiye’nin hızlı büyüyen moda perakendecilerinden Hakke, hem yerel pazarda hem de uluslararası arenada büyümesini sürdürüyor. Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Günel, şirketin büyüme stratejilerini, üretim yatırımlarını, tasarım anlayışını ve sosyal sorumluluk projelerini anlattı. “2014 yılında kurulduğumuzdan bu yana moda perakendeciliğinde güvenle ilerliyoruz ve geleceğimizi sağlam temeller üzerine inşa ediyoruz” diyen Günel, Türkiye’deki geniş müşteri tabanı ve mağaza ağı hakkında bilgiler verdi.
“7-10 gün içinde ürün çıkarabiliyoruz”
Türkiye genelinde 55’ten fazla mağazaları olduğunu söyleyen Günel, “Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde hızlı yayılma politikamızla aktif olarak ilerliyoruz. 23 şehirdeki 47 mağazamızda müşterilerimize ferah ve davetkâr bir alışveriş deneyimi sunuyoruz. Ferah plan ve modern dizayn, güçlü vitrinler ve yüksek görünürlük sayesinde mağazalarımızda hızlı müşteri sirkülasyonu sağlıyoruz. Operasyonel süreçlerimizde dikey entegrasyon sayesinde tasarımdan vitrine 7-10 gün içinde ürün çıkarabiliyoruz” dedi.
“Uluslararası pazarlarda büyümeye devam ediyoruz” Günel, şirketin küresel vizyonuna da değinerek, “Yerel gücümüzü küresel vizyonla birleştiriyoruz. Ürünlerimizi 13 farklı ülkeye ulaştırıyoruz ve uluslararası pazarlarda da büyümeye devam ediyoruz. Şu anda 7 uluslararası mağazamız bulunuyor. Bu sayede Hakke’nin dünya modasında da söz sahibi olduğunu göstermek için emin adımlarla ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.
“Üretim ve lojistik süreçlerini yeni yatırımlarla güçlendireceğiz”
“Diyarbakır’da halihazırda 33 bin metrekarelik bir üretim altyapımız mevcut. Bunun yanında 25 milyon euroluk yeni yatırımlarımızla birlikte, çarpan etkileriyle toplam 52 bin metrekarelik yeni bir üretim tesisi planlıyoruz. Bu tesis, ağırlıklı olarak teknolojik altyapıya sahip olacak ve önümüzdeki bir yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz. Ayrıca Yalova Çiftlikköy’de 20 bin metrekarelik bir lojistik üssü planlamaktayız,” diyen Ümit Günel, bu yatırımlar ile birlikte üretim ve lojistik süreçlerini güçlendireceklerini, büyüme stratejilerini destekleyeceklerini söyledi.
Günel ayrıca, yatırımlarını yurt dışında değil Türkiye’de yapmalarının nedenlerinden birinin Anadolu’da istihdama katkı sağlamak ve işsizlik oranını azaltmak olduğunu belirtti. Bu yeni yatırımlarla birlikte bölgede istihdam oranını artırmayı hedeflediklerini ifade eden Günel, bölgesel kalkınma kapsamında 1000 ila 1500 kişiye istihdam sağlamayı öngördüklerini dile getirdi.
“Modayı herkes için erişilebilir bir deneyime dönüştürüyoruz”
Tasarım anlayışları hakkında da konuşan Ümit Günel, “Hakke koleksiyonları global trendleri yakından takip ederken yerel dokunuşlarla özgün bir stil sunuyor. Modern çizgiler, kaliteli kumaşlar ve her yaşa hitap eden tasarımlar markamızın moda anlayışını güçlendiriyor. Günlük şıklık ile özel anların zarafetini bir arada sunan tasarım dilimiz, erişilebilir fiyat politikamızla geniş kitlelere hitap ediyor. Böylece modayı herkes için erişilebilir ve keyifli bir deneyime dönüştürüyoruz” dedi.
“Her mağaza açılışıyla birlikte bir kız çocuğuna burs sağlıyoruz”
“Hakke olarak sadece ekonomik başarıyı değil, toplumsal faydayı da önemsiyoruz,” diyen Günel, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında hayata geçirdikleri çalışmaları da anlattı. Her mağaza açılışıyla birlikte bir kız çocuğuna burs sağladıklarını belirten Ümit Günel, “Bu projeyi şirketimizin Genel Müdürü Barış Günel yönetiyor ve bu destek her yeni mağaza açılışında düzenli hale geldi. Bunun yanı sıra kadın spor branşlarına yönelik sponsorluk projeleri de hazırlıyoruz. Yönetim Kurulu Üyelerimiz Muhammet Günel ve Hakan Günel, bu organizasyonların koordinasyonunda aktif olarak görev alıyor. Bu projeleri hayata geçirmekteki amacımız, kadınların eğitimde ve sporda güçlenmesine katkı sağlamak” dedi.
“Tasarımda dönüşüm, mağazacılıkta deneyim yılı”
Yeni sezon koleksiyonlarında modern şehir kadınının stiline konfor katan Hakke, 2026 yılına hem tasarımda hem mağazacılıkta iddialı hedeflerle giriyor. Marka, satış yapılanmasında deneyimli isimlerle güçlenirken, çok kanallı kampanya stratejileriyle fark yaratmaya hazırlanıyor. 2026 yılını “büyüme ve dönüşüm yılı” olarak nitelendiren Hakke Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Günel, “Sahadaki dinamizmi artıran ve performans kültürünü ön planda tutan bir büyüme modelini devreye alıyoruz. Bu süreçte hedefimiz yalnızca mağaza sayısını artırmak değil; aynı zamanda her mağazamızda daha sürdürülebilir, verimli ve güçlü bir operasyon yapısı kurmak,” dedi. Günel ayrıca, markanın yenilikçi koleksiyonlarıyla moda perakendeciliğinde kalite, hız ve müşteri deneyimi odaklı bir dönemi başlattıklarını vurguladı.
Hakke’de 2026 hedefi: 150 mağaza
2026 hedeflerini paylaşan Ümit Günel, “Stratejik büyüme planımızla 2026 yılına kadar 150 mağazalık güçlü bir perakende ağı kurmayı hedefliyoruz. Misyonumuz; çalışanların mutlu olduğu, müşterilerin ürün ve hizmetlerimizden son derece memnun kaldığı, çevre dostu bir organizasyon olmak. Vizyonumuz ise dünya genelindeki her kadının deneyimlemek istediği bir kadın moda markası haline gelmek. Hakke, sadece bir marka olmanın ötesine geçerek, modern, erişilebilir ve topluma duyarlı bir kadın modası ikonu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor” ifadelerini kullandı.
“Büyüme hedeflerimizi adım adım hayata geçiriyoruz”
“Türkiye’de ve dünyada büyüme hedeflerimizi adım adım hayata geçiriyoruz. Tasarım, üretim, lojistik ve sosyal sorumluluk projelerimizle sürdürülebilir bir büyüme sağlıyoruz. 2026 yılı hedeflerimize ulaşarak, hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarlarda liderliği pekiştirmeyi planlıyoruz.”