Diyarbakır ve Yalova’ya 25 milyon euroluk fabrika yatırımı

NEZAKET ÇETİN

Türkiye’nin hızlı büyüyen moda perakendecilerin­den Hakke, hem yerel pa­zarda hem de uluslararası are­nada büyümesini sürdürüyor. Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Günel, şirketin büyüme strateji­lerini, üretim yatırımlarını, tasa­rım anlayışını ve sosyal sorum­luluk projelerini anlattı. “2014 yılında kurulduğumuzdan bu yana moda perakendeciliğinde güvenle ilerliyoruz ve geleceği­mizi sağlam temeller üzerine in­şa ediyoruz” diyen Günel, Tür­kiye’deki geniş müşteri tabanı ve mağaza ağı hakkında bilgiler verdi.

“7-10 gün içinde ürün çıkarabiliyoruz”

Türkiye genelinde 55’ten faz­la mağazaları olduğunu söyleyen Günel, “Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde hızlı ya­yılma politikamızla aktif olarak ilerliyoruz. 23 şehirdeki 47 ma­ğazamızda müşterilerimize ferah ve davetkâr bir alışveriş deneyimi sunuyoruz. Ferah plan ve modern dizayn, güçlü vitrinler ve yüksek görünürlük sayesinde mağazaları­mızda hızlı müşteri sirkülasyonu sağlıyoruz. Operasyonel süreçle­rimizde dikey entegrasyon saye­sinde tasarımdan vitrine 7-10 gün içinde ürün çıkarabiliyoruz” dedi.

“Uluslararası pazarlar­da büyümeye devam ediyoruz” Günel, şirketin küresel vizyonu­na da değinerek, “Yerel gücümüzü küresel vizyonla birleştiriyoruz. Ürünlerimizi 13 farklı ülkeye ulaş­tırıyoruz ve uluslararası pazarlar­da da büyümeye devam ediyoruz. Şu anda 7 uluslararası mağazamız bulunuyor. Bu sayede Hakke’nin dünya modasında da söz sahi­bi olduğunu göstermek için emin adımlarla ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Üretim ve lojistik süreçlerini yeni yatırımlarla güçlendireceğiz”

“Diyarbakır’da halihazırda 33 bin metrekarelik bir üretim alt­yapımız mevcut. Bunun yanında 25 milyon euroluk yeni yatırım­larımızla birlikte, çarpan etkile­riyle toplam 52 bin metrekarelik yeni bir üretim tesisi planlıyoruz. Bu tesis, ağırlıklı olarak teknolo­jik altyapıya sahip olacak ve önü­müzdeki bir yıl içinde tamamla­mayı hedefliyoruz. Ayrıca Yalova Çiftlikköy’de 20 bin metrekarelik bir lojistik üssü planlamaktayız,” diyen Ümit Günel, bu yatırımlar ile birlikte üretim ve lojistik süreç­lerini güçlendireceklerini, büyü­me stratejilerini destekleyecekle­rini söyledi.

Günel ayrıca, yatırımlarını yurt dışında değil Türkiye’de yapmala­rının nedenlerinden birinin Ana­dolu’da istihdama katkı sağlamak ve işsizlik oranını azaltmak oldu­ğunu belirtti. Bu yeni yatırımlar­la birlikte bölgede istihdam oranı­nı artırmayı hedeflediklerini ifa­de eden Günel, bölgesel kalkınma kapsamında 1000 ila 1500 kişiye istihdam sağlamayı öngördükleri­ni dile getirdi.

“Modayı herkes için erişilebilir bir deneyime dönüştürüyoruz”

Tasarım anlayışları hakkın­da da konuşan Ümit Günel, “Hak­ke koleksiyonları global trendleri yakından takip ederken yerel do­kunuşlarla özgün bir stil sunuyor. Modern çizgiler, kaliteli kumaşlar ve her yaşa hitap eden tasarımlar markamızın moda anlayışını güç­lendiriyor. Günlük şıklık ile özel anların zarafetini bir arada sunan tasarım dilimiz, erişilebilir fiyat politikamızla geniş kitlelere hitap ediyor. Böylece modayı herkes için erişilebilir ve keyifli bir deneyime dönüştürüyoruz” dedi.

“Her mağaza açılışıyla birlikte bir kız çocuğuna burs sağlıyoruz”

“Hakke olarak sadece ekono­mik başarıyı değil, toplumsal fay­dayı da önemsiyoruz,” diyen Gü­nel, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında hayata geçirdikleri çalışmaları da anlattı. Her mağa­za açılışıyla birlikte bir kız çocu­ğuna burs sağladıklarını belirten Ümit Günel, “Bu projeyi şirketimi­zin Genel Müdürü Barış Günel yö­netiyor ve bu destek her yeni ma­ğaza açılışında düzenli hale geldi. Bunun yanı sıra kadın spor branş­larına yönelik sponsorluk projele­ri de hazırlıyoruz. Yönetim Kurulu Üyelerimiz Muhammet Günel ve Hakan Günel, bu organizasyonla­rın koordinasyonunda aktif olarak görev alıyor. Bu projeleri hayata geçirmekteki amacımız, kadınla­rın eğitimde ve sporda güçlenme­sine katkı sağlamak” dedi.

“Tasarımda dönüşüm, mağazacılıkta deneyim yılı”

Yeni sezon koleksiyonlarında modern şehir kadınının stiline konfor katan Hakke, 2026 yılına hem tasarımda hem mağazacılık­ta iddialı hedeflerle giriyor. Mar­ka, satış yapılanmasında dene­yimli isimlerle güçlenirken, çok kanallı kampanya stratejileriyle fark yaratmaya hazırlanıyor. 2026 yılını “büyüme ve dönüşüm yılı” olarak nitelendiren Hakke Yöne­tim Kurulu Başkanı Ümit Günel, “Sahadaki dinamizmi artıran ve performans kültürünü ön planda tutan bir büyüme modelini devre­ye alıyoruz. Bu süreçte hedefimiz yalnızca mağaza sayısını artırmak değil; aynı zamanda her mağaza­mızda daha sürdürülebilir, verim­li ve güçlü bir operasyon yapısı kurmak,” dedi. Günel ayrıca, mar­kanın yenilikçi koleksiyonlarıyla moda perakendeciliğinde kalite, hız ve müşteri deneyimi odaklı bir dönemi başlattıklarını vurguladı.

Hakke’de 2026 hedefi: 150 mağaza

2026 hedeflerini paylaşan Ümit Günel, “Stratejik büyü­me planımızla 2026 yılına ka­dar 150 mağazalık güçlü bir pe­rakende ağı kurmayı hedefliyo­ruz. Misyonumuz; çalışanların mutlu olduğu, müşterilerin ürün ve hizmetlerimizden son dere­ce memnun kaldığı, çevre dos­tu bir organizasyon olmak. Viz­yonumuz ise dünya genelindeki her kadının deneyimlemek iste­diği bir kadın moda markası ha­line gelmek. Hakke, sadece bir marka olmanın ötesine geçerek, modern, erişilebilir ve topluma duyarlı bir kadın modası ikonu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor” ifadelerini kullandı.

“Büyüme hedeflerimizi adım adım hayata geçiriyoruz”

“Türkiye’de ve dünyada büyü­me hedeflerimizi adım adım ha­yata geçiriyoruz. Tasarım, üretim, lojistik ve sosyal sorumluluk pro­jelerimizle sürdürülebilir bir bü­yüme sağlıyoruz. 2026 yılı hedef­lerimize ulaşarak, hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarlarda li­derliği pekiştirmeyi planlıyoruz.”